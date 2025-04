Ces trois détails permettent de déceler les pires chocolats de Pâques

Le week-end pascal est associé à la consommation de chocolat. Afin de sélectionner au mieux quels produits acheter, voici trois conseils d'un chocolatier renommé.

Pour beaucoup, la période de Pâques est celle de quelques écarts gourmands. Mais pour se faire plaisir tout en préservant sa santé, il convient de respecter plusieurs points suggérés par certains chocolatiers.

un aspect terne ou duveteux

La fête de Pâques représente l'un des week-end les plus importants des chocolatiers. Avec Halloween et Noël, il s'agit de la période où la consommation de produits sucrés est la plus élevée.

En ce qui concerne le chocolat, Bill Brown, chocolatier professionnel chez William Dean, dévoile au Huffingtonpost un premier conseil pour choisir au mieux quelle douceur choisir : d'abord, il faut réaliser une analyse visuelle de l'article sélectionné. Il explique : «Si le chocolat est terne, obscur ou trop doux, cela peut indiquer que le chocolat est de qualité moindre ou qu'il n'a pas été gardé à température idéale».

En cas de présence de confections roses ou rouges, cela peut indiquer la présence d'Érythrosine, une substance qui est soupçonnée de causer des problèmes de santé. Certains experts expliquent : les administrations de santé publique ont banni ce produit mais les chocolatiers ont jusqu'à janvier 2027 pour le retirer de leur recette.

un trop plein d'ingrédients

En ce qui concerne la liste des ingrédients utilisés pour fabriquer le chocolat, une idée simple se dégage : plus le chocolat a d'ingrédients, moins bonne sera sa qualité. Le chocolatier Castronovo explique : «Le chocolat de haute-qualité s'appuie sur peu d'ingrédients, tout tourne autour du cacao. Le sucre ne doit pas être une composante dominante. Le chocolat noir, par exemple, ne nécessite que deux ingrédients : le cacao et le sucre». Pour les autres chocolats, l'explication est la même : «Pour le chocolat au lait de qualité, il faut quatre ingrédients : le cacao, le sucre, le beurre de cacao et le lait. Pour ce qui est du chocolat blanc, on compte sur le beurre, le sucre, le lait et un petit peu de vanille, parfois».

Il conclut : «Si le sucre est l'un des ingrédients principaux, le chocolat a peu de chance d'être de bonne qualité». Aussi, il rappelle que l'ajout d'huile (de palme, notamment) utilisée à la place du cacao, est un signe de mauvaise qualité.

Des prix trop bas

Le dernier conseil offert par les chocolatiers est de faire attention aux chocolats dont les prix sont les plus bas. Erica Gilmour résume : «Bien qu'il ne faille pas penser qu'un chocolat est de bonne qualité car il est cher, on peut penser que lorsqu'il est à un prix très bas, il n'est pas de bonne qualité. Les prix bas sont rédhibitoires». Elle précise que pour 60 grammes de chocolat, il faut compter entre 4 euros et 6 euros, alors que 7 euros est une somme permettant d'obtenir un chocolat de haute qualité. En dessous de 3 euros, elle considère que le chocolat est de faible qualité et est à éviter.