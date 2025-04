Les propriétaires et armateurs de navires fabriqués en Chine vont devoir payer de nouveaux frais lorsqu'ils accosteront dans les ports américains, mesure qui doit entrer en vigueur dans 180 jours et dont les montants doivent augmenter progressivement, a annoncé jeudi le représentant au commerce de la Maison Blanche (USTR).

Seront également concernés les propriétaires et opérateurs chinois de navires non fabriqués en Chine, précise l'USTR dans un communiqué.

Ces frais seront facturés par visite aux Etats-Unis - et pas à chaque port américain visité - et un maximum de cinq fois par navire et par an.

L'USTR a aussi prévu une tarification spécifique pour les navires transportant des véhicules, qui doit aussi entrer en vigueur dans 180 jours, et pour ceux transportant du gaz naturel liquéfié (GNL) mais dont la facturation ne doit commencer que dans trois ans et grimper par étapes pendant 22 ans.