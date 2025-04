Pékin a déclaré vendredi que les nouveaux frais portuaires américains, annoncés pour les navires construits en Chine ainsi que pour tout navire exploité par une entreprise chinoise, seront "préjudiciables à tous".

Ces nouveaux frais, annoncés jeudi pour une entrée en vigueur dans 180 jours et dont les montants augmenteront progressivement, sont censés permettre une relance de l'industrie navale américaine, selon un communiqué du représentant au commerce de la Maison-Blanche (USTR). Ils seront facturés à chaque visite aux Etats-Unis - et non à chaque port américain visité - pour un maximum de cinq fois par navire et par an.

"Ces mesures font grimper les coûts du transport maritime à l'échelle mondiale, perturbent la stabilité des chaînes mondiales d'approvisionnement et accentuent les pressions inflationnistes aux États-Unis", a réagi vendredi Lin Jian, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

Cette décision "ne permettra pas de relancer l'industrie navale américaine", a affirmé ce porte-parole lors d'une conférence de presse régulière, en ajoutant qu'elle sera "préjudiciable pour tous".