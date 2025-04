Le secrétaire d'Etat américain Marco Rubio a jugé vendredi qu'il était temps de "déterminer dans les prochains jours" si la paix est "faisable" en Ukraine, soulignant que "les Etats-Unis ont d'autres priorités", au lendemain de réunions à Paris entre Américains, Européens et Ukrainiens.

"Nous devons déterminer dans les prochains jours si (la paix) est faisable ou non", et "si ce n'est pas possible, nous devons passer à autre chose" car "les Etats-Unis ont d'autres priorités", a-t-il déclaré à quelques journalistes au pied de son avion à l'aéroport parisien du Bourget.