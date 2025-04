États-Unis : deux morts lors d’une fusillade sur le campus d’une université de Floride, l'assaillant est le fils d’une policière

Un étudiant de l'université d'Etat de Floride et fils d’une policière a tué deux personnes et blessé six autres ce jeudi à la mi-journée dans cet établissement.

Nouvelle fusillade aux Etats-Unis. Deux personnes ont perdu la vie et six autres ont été blessées lorsque le fils d'une policière a ouvert le feu jeudi sur le campus d'une université de Floride, ont annoncé les forces de l'ordre.

Les deux personnes décédées ne sont pas des étudiants, ont déclaré les forces de l'ordre de Tallahassee, la ville où a eu lieu la tragédie, lors d'une conférence de presse. Le suspect, Phoenix Ikner, est un jeune homme de 20 ans qui étudiait à l'université d'Etat de Floride, l'établissement qu'il a frappé jeudi à la mi-journée.

Selon les forces de l'ordre, il a utilisé une arme appartenant à sa mère, une agente du shérif local, qui travaille pour le comté de Leon depuis 18 ans. Le tireur a été blessé lors d'une confrontation avec les autorités, et a été hospitalisé. Il a «invoqué son droit au silence».

Des images filmées par des témoins et diffusées par CNN ont montré la panique qui s'est emparée de l'université, qui compte 40.000 étudiants. Le jeune homme y apparaît marchant tranquillement sur la pelouse et tirant sur des personnes qui tentent de s'enfuir.

Une tragédie «honteuse et horrible»

Huit personnes, qui travaillaient sur un projet, se sont regroupées dans un couloir et se sont barricadées avec des poubelles et des panneaux de contreplaqué.

Le président Donald Trump a déploré une tragédie «honteuse et horrible», tout en défendant dans la foulée le droit des Américains à posséder des armes à feu. «Ces événements sont terribles, mais ce ne sont pas les armes qui tirent, ce sont les gens», a-t-il estimé.

Le gouverneur républicain de Floride Ron DeSantis a adressé ses «prières» pour l'université d'Etat de Floride, dans un message sur X.

Avec plus d'armes à feu en circulation que d'habitants, les Etats-Unis affichent le taux de mortalité par arme à feu le plus élevé de tous les pays développés. En 2024, plus de 16.000 personnes, sans compter les suicides, ont été tuées par arme à feu, selon l'ONG Gun Violence Archive.