Etats-Unis : une épidémie mortelle d'E.coli liée à la laitue a frappé 15 États, mais les autorités ont choisi de ne rien dire au public

Une épidémie mortelle d’E.coli, liée à la consommation de laitue romaine, s'est répandue das 15 États américains en novembre dernier, sans que les autorités sanitaires ne décident de le révéler publiquement, rapporte ce vendredi NBC News. Une personne est morte, des dizaines ont été malades, dont un enfant gravement.

Un silence qui dérange. Selon le média américain NBC News, une épidémie mortelle d’E.coli, bactérie intestinale, a touché 15 États en novembre dernier. Celle-ci, liée à la présence de cette dite bactérie dans de la laitue, aurait fait un mort et rendue malade parfois gravement des dizaines de personnes, dont un enfant de 9 ans qui a failli mourir après une insuffisance rénale.

Cependant, alors que cette épidémie s’étendait à de nombreux territoires, l’agence Food and Drug Administration (FDA), chargée de l’enquête, aurait décidé de ne pas rendre publique cette alerte.

Selon un rapport interne, obtenu par NBC News, l’agence n’a pas nommé les entreprises concernées car «aucune laitue contaminée n’était restée au moment où les enquêteurs ont découvert d’où provenait la bactérie».

Une transparence souhaitée

Les fonctionnaires fédéraux de cette agence, liée au ministère de la Santé et des Services sociaux américains, ne sont légalement pas tenus de révéler des informations détaillées sur les causes d’une épidémie, notamment lorsque la cause est inconnue.

Cependant, certains défenseurs de la sécurité alimentaire soutiennent que la divulgation de ces informations est toujours essentielle pour garantir une sécurité sanitaire. Mais aussi pour permettre aux consommateurs de se débarrasser des aliments contaminés.

Une grande partie du personnel chargé de diffuser des informations au public sur les maladies d'origine alimentaire a été licencié ce mois-ci dans le cadre des efforts considérables de l'administration Trump pour réduire la taille du gouvernement fédéral.

Pour rappel, la bactérie E.coli peut provoquer des symptômes très graves chez certains patients. Les intoxications générées peuvent être intestinales comme urinaires en cas d'infection.