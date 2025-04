«Il boit des margaritas dans le paradis tropical du Salvador» : le migrant expulsé «par erreur» rencontre un sénateur américain, le président salvadorien tourne en dérision l’échange

Le sénateur démocrate américain Chris Van Hollen a rencontré Kilmar Abrego Garcia, un migrant expulsé à tort des Etats-Unis par l'administration Trump et détenu au Salvador. Une scène qui a ensuite été tournée en dérision par le président du pays, Nayib Bukele.

Une situation ubuesque. Parmi les 250 hommes expulsés le 15 mars dernier par les Etats-Unis vers le Salvador, la plupart pour une appartenance présumée au gang vénézuélien Tren de Aragua, considéré comme une «organisation terroriste» par Washington, se trouve Kilmar Abrego Garcia.

Pourtant, ce père de famille de 29 ans et marié à une Américaine, ne fait pas parti de ce groupe criminel. L'administration Trump a elle-même reconnu que son renvoi au Salvador résultait d'une «erreur administrative», puisqu'un arrêté d'expulsion à son encontre avait été définitivement annulé en 2019.

Mais elle s'est déclarée dans l'incapacité d'y remédier, Kilmar Abrego Garcia étant désormais détenu par les autorités salvadoriennes. C'est dans ce contexte que le sénateur démocrate Chris Van Hollen est venu lui rendre visite.

I said my main goal of this trip was to meet with Kilmar. Tonight I had that chance. I have called his wife, Jennifer, to pass along his message of love. I look forward to providing a full update upon my return. pic.twitter.com/U9y2gZpxCb

— Senator Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) April 18, 2025