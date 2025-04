«Il est interdit de supprimer un nom d’un registre de baptême», rappelle le Vatican

Dans une note publiée ce jeudi, le dicastère pour les Textes législatifs a évoqué «l’interdiction absolue» de modifier ou annuler les données contenues dans un registre de baptême.

Une seule exception : la correction d’erreurs de transcription. Le dicastère pour les Textes législatifs a rappelé dans une note publiée jeudi 17 avril, «l’interdiction absolue» de modifier ou d'annuler les données contenues dans un registre de baptême. Un acte d’apostasie peut néanmoins être inscrit en marge du registre.

Dans ce document, il est rappelé que chaque paroisse est tenue de posséder son propre registre des baptêmes qui permet «l’enregistrement objectif des actions sacramentelles, ou relatives aux sacrements».

Peuvent être inscrits dans ce registre, en plus du sacrement du baptême, les sacrements de la confirmation, de l’ordre et du mariage, mais aussi des informations pouvant avoir un effet sur les sacrements tels que la profession perpétuelle dans un institut religieux, le changement de rite et l’adoption.

Pouvoir s’assurer des informations

Le registre permet donc d’éviter les sacrements invalides. Grâce à ce dernier, le prêtre doit pouvoir vérifier que la situation d’une personne l’autorise à recevoir certains sacrements. C’est le cas, par exemple, pour empêcher que le baptême ne soit administré deux fois, ou qu’une personne mariée ne reçoive le sacrement de l’ordre – ou vice versa.

Le registre n’est ni une «liste de membres», ni une façon «d’accréditer la foi religieuse des individus», mais un simple «enregistrement» qui permet d’avoir une «connaissance certaine» d’un point historique et juridique, a insisté la note.

La note explicative a été signée le 7 avril 2025 par le préfet du dicastère, Mgr Filippo Iannone, et par son secrétaire, Mgr Juan Ignacio Arrieta.