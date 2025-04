Italie : un Tunisien suspecté de préparer une attaque pour Daesh arrêté

Un citoyen tunisien suspecté de liens avec le groupe Etat islamique a été arrêté par la police antiterroriste italienne. Selon les autorités transalpines, il projetait une attaque sur le sol italien.

Arrêté à temps. Un citoyen tunisien résidant dans la ville de Cosenza, en Calabre, a été arrêté par la police italienne alors qu'il était «impliqué dans des activités terroristes» et qu'il s'apprêtait à passer à l'acte, selon les forces de l'ordre transalpines.

La police italienne explique qu'il «avait l'intention de mener une action terroriste en Italie dans un avenir proche». Revendiqué du salafisme, il détenait un rôle d'«organisateur» dans cette opération. Le salafisme est un mouvement religieux sunnite, revendiquant un retour aux pratiques de l'époque du prophète Mahomet. Il prône également la «rééducation morale» de la communauté musulmane.

la préparation du terroriste dévoilée

Le communiqué publié par la police italienne explique que cette interpellation a été réalisée grâce à une surveillance policière permettant de dévoiler «l'existence et l'activité d'une structure criminelle visant à commettre des actes terroristes». Il est précisé que ce groupe «avait des activités de prosélytisme et d'endoctrinement» et s'entraînait avec une rigueur militaire.

Enfin, les autorités italiennes précisent que l'individu était en possession de contenus vidéo montrant des attaques et des schémas de guerre ainsi que des extraits de propagande jihadiste. Il a également été retrouvé des vidéos explicatives sur comment fabriquer des explosifs et des armes.