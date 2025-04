Meurtre de Brian Thompson : Luigi Mangione de retour devant la justice américaine

Moins d’un mois après que la ministre américaine de la Justice a demandé la peine de mort pour Luigi Mangione, ce dernier sera de nouveau devant la justice à New York ce vendredi 18 avril.

Une nouvelle audience en perspective. Accusé du meurtre de Brian Thompson, le directeur général d'UnitedHealthCare en décembre dernier, Luigi Mangione aura rendez-vous avec la justice new-yorkaise ce vendredi 18 avril.

L’homme de 26 ans est inculpé dans le cadre de 11 chefs d'accusation dans l’Etat de New York, dont un de meurtre au premier degré et deux de meurtre au second degré, ainsi que d'autres accusations liées aux armes et à la contrefaçon, selon CNN.

En avril dernier, la ministre américaine de la Justice Pam Bondi a publiquement demandé aux procureurs fédéraux chargés de l'affaire de requérir la peine de mort contre Luigi Mangione, l'accusant d'avoir perpétré «un acte de violence politique» qui «a choqué l'Amérique».

Une autre audience prévue en juin

Sa dernière apparition au tribunal remonte au mois de février dernier. Alors que l’accusé ne s’est pas exprimé, son avocate Karen Friedman Agnifilo a assuré que son client avait été «traité différemment» par les autorités en raison des circonstances «inhabituelles» de cette affaire.

Le 19 mars, ses avocats ont décidé d’ouvrir un site internet pour les fans qui souhaitent le soutenir. En effet, depuis le début de cette affaire, Luigi Mangione rassemble une communauté de soutiens conséquente. La mort de Brian Thompson a provoqué un fort émoi, mais elle a aussi été accompagnée de commentaires haineux sur les réseaux sociaux à l'encontre des programmes d'assurance santé américains, illustrant une colère profonde dans le pays à l'égard d'un système lucratif accusé de s'enrichir sur le dos des patients.

Le 26 juin prochain, le jeune homme sera encore face à la justice pour les charges qui le visent en Pennsylvanie. C’est dans cet Etat qu’il a été arrêté dans un McDonald’s de la petite ville rurale d’Altoona. Là-bas, ce dernier est poursuivi pour cinq faits, dont la possession d'une arme à feu sans permis et la présentation de faux documents d’identités aux autorités.