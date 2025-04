Covid-19 : la Maison Blanche défend la thèse de la fuite de laboratoire comme «véritable origine» du virus

La Maison Blanche a mis à jour son site sur le Covid-19, mettant en avant la théorie de la fuite de laboratoire comme origine probable du virus. Le site critique aussi la gestion de la crise par Joe Biden et cible le docteur Anthony Fauci pour avoir soutenu une origine naturelle.

Ce vendredi 18 avril, la Maison Blanche a dévoilé une version remaniée de sa page internet sur le Covid-19 promouvant la théorie contestée de la fuite de laboratoire, présentée comme la «véritable origine» du virus. Une image du président américain Donald Trump ainsi que des critiques de la réponse du précédent gouvernement de Joe Biden à la pandémie s'affichent désormais sur cette page, qui présentait jusque-là des informations sur la vaccination ou les tests.

Le site Covid.gov cible aussi l'ex-architecte de la stratégie de Washington contre le virus, le docteur Anthony Fauci, pour avoir défendu «le scénario privilégié selon lequel le Covid-19 est d'origine naturelle». La page liste au contraire cinq arguments en faveur de la théorie de la fuite de laboratoire, soulignant notamment que les premiers cas connus de la maladie se sont déclarés à Wuhan, en Chine, où est hébergé un institut de virologie réputé pour ses recherches sur les coronavirus.

L'hypothèse de la fuite d'un laboratoire gagne en popularité

«S'il existait des preuves d'une origine naturelle, elles seraient déjà apparues. Mais ce n'est pas le cas», peut-on y lire aussi. L'hypothèse de la fuite d'un laboratoire, un temps qualifiée de complotiste, a récemment gagné en popularité aux États-Unis. Principale agence de renseignement des États-Unis, la CIA avait estimé en janvier «avec un faible degré de confiance (...) qu'une origine de la pandémie de Covid-19 liée à des recherches est plus probable qu'une origine naturelle».

Une hypothèse que la Chine avait jugé «extrêmement improbable». Désormais engagée dans une guerre commerciale majeure avec Washington, Pékin avait également accusé les États-Unis «de politiser et d'instrumentaliser la question de la recherche des origines de la pandémie».

Le site de la Maison Blanche critique par ailleurs les mesures prises par le précédent gouvernement pour lutter contre la pandémie, comme le port du masque et la distanciation sociale. Dans une rubrique intitulée «désinformation», il l'accuse également d'avoir discrédité des «traitements alternatifs» et de s'être entendu avec les grandes plateformes pour censurer les discours dissidents sur les réseaux sociaux. Plus d'un million de personnes sont mortes du Covid-19 aux États-Unis, et des millions d'autres dans le monde.