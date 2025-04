Des robots humanoïdes vont courir le semi-marathon de Pékin ce samedi, une véritable démonstration technologique (vidéo)

Des robots humanoïdes vont participer au semi-marathon Yizhuang de Pékin, en Chine. Une première dans l'Histoire qui vise à montrer la supériorité de la Chine dans ce secteur.

Pour la première fois de l'Histoire, des robots humanoïdes s'affronteront officiellement aux côtés de coureurs humains sur une course de 21,0975 kilomètres, à Pékin, en Chine. La course, prévue le 13 avril, a été reportée à ce samedi 19 avril en raison d'une alerte orange à la tempête dans la capitale, a appris le quotidien chinois Global Times.

Six équipes de robots ont effectué les premiers essais routiers sur le parcours du marathon. Afin d'assurer la sécurité des humains et des robots, des barrières ou des ceintures vertes seront utilisées tout au long de la course.

The first half marathon of humanoid robots will be held in Yizhuang, Beijing on Saturday. New video shows the pre-race training.



There are already 20 companies from Beijing, Shanghai and Guangdong participating. This is a competition of artificial biological performance. In… pic.twitter.com/8IVtjqbTeU — CyberRobo (@CyberRobooo) April 18, 2025

Bien que les robots partagent le même parcours que les athlètes, ils disposeront donc de leur propre couloir. Le parcours comprend sept postes de ravitaillement. Ces postes fourniront trois types de soutien : les batteries nécessaires au remplacement des robots par les équipes, l'équipement de sécurité et des outils auxiliaires.

10 kilomètres par heure

Pendant la course, les arbitres et les équipes d'assistance suivront les robots avec attention. En cas d'imprévu, l'équipe d'assistance pourra intervenir rapidement. Certains robots, d'une taille humaine et fournis par quelque 20 entreprises robotiques, pourraient atteindre un peu plus de 10 kilomètres par heure.

Pour effectuer une telle épreuve, le robot doit être doté d'articulations intégrées à haute densité et d'un corps adapté à la course longue distance, avec des capacités de refroidissement thermique élevées. Courir un marathon met à l'épreuve la stabilité, la fiabilité et l'endurance d'un robot, car les conditions routières complexes comme les virages, les montées et les descentes sollicitent fortement ses performances.

Dans le domaine de l'intelligence artificielle, la Chine, en concurrence avec les Etats-Unis, emploie les grands moyens pour devenir le leader mondial. Ce semi-marathon en est une nouvelle preuve.