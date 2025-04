Le gouverneur de la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, a fait état ce samedi soir d'attaques de drones russes après la trêve annoncée par le président russe Vladimir Poutine à l'occasion de Pâques.

Le gouverneur Oleksandre Prokoudine a écrit sur les réseaux sociaux que "vers 18h00" (15H00 GMT) une attaque de huit drones russes avait mis le feu à des appartements dans une tour d'habitation et que plus tard dans la soirée, trois drones avaient frappé deux villages, alors que l'armée de l'air ukrainienne lançait des alertes aux raids aériens dans plusieurs régions de l'est de l'Ukraine.