Environnement : Donald Trump autorise la pêche commerciale au sein d'un sanctuaire marin protégé, de nombreuses espèces vulnérables menacées

Le président américain Donald Trump a signé ce jeudi 17 avril un décret visant à réautoriser la pêche commerciale dans un vaste sanctuaire marin situé au beau milieu de l'océan Pacifique et abritant l'un des écosystèmes les plus vulnérables au monde.

Une décision qui concerne plus d'1 million de kilomètres carrés d'eaux. Donald Trump a réautorisé ce jeudi 17 avril, via un décret, la pêche commerciale au sein d'un sanctuaire marin protégé depuis 2009.

Baptisé Pacific Remote Islands Marine National Monument, cet espace maritime de plus d'1,2 million de kilomètres carrés (près de deux fois la superficie du Texas) autour de sept îles et atolls de l'océan Pacifique, était protégé depuis janvier 2009 par le président George W. Bush, puis largement étendu en 2014 par son successeur Barack Obama.

🎆These fireworks dazzle in the deep!🎆

Spiraling out in delicate corkscrews, Iridigorgia soft corals sway with the current to filter passing plankton. Spotted at 1,660 meters in the Pacific Remote Islands Marine National Monument

Concrètement, il était auparavant impossible pour les pêcheurs d'exercer dans ce vaste espace de l'océan Pacifique. L'extraction minière était également proscrite dans cet espace protégé, à l'inverse de la pêche traditionnelle, qui était permise.

Selon le président américain, cette interdiction «désavantage(ait) les pêcheurs commerciaux honnêtes des États-Unis» en les poussant «à pêcher plus loin au large dans les eaux internationales pour rivaliser avec des flottes étrangères mal réglementées et fortement subventionnées».

Des espèces vulnérables menacées

Les zones maritimes qui composent le sanctuaire abritent des récifs coralliens vierges, ainsi que de nombreuses espèces en danger, parmi lesquelles des oiseaux de mer et certains requins et baleines, figurant parmi les environnements tropicaux marins les plus immaculés et vulnérables de la planète, notamment face au changement climatique.

A ray to start your day! We saw this deepsea stingray while exploring Johnston Atoll Unit of Pacific Remote Islands Marine National Monument. The ray was nearly 120 cm (4 ft) in length!



P.S. We'll be mapping Johnston Atoll deep watersduring 2024 #Okeanos ops!

Autant de zones qui seront, avec ce décret, désormais en partie accessibles à la pêche commerciale. L'interdiction est ainsi levée sur de larges secteurs au large des îles et atolls «pour les navires battant pavillon des États-Unis».

Des permis de pêche pourront également être «délivrés à des navires battant pavillon étranger pour qu'ils puissent transporter des poissons pêchés par des pêcheurs américains», est-il ajouté dans le décret.

Dans le texte, Donald Trump enjoint également à son gouvernement d'«amender ou abroger toutes les réglementations contraignantes qui restreignent la pêche commerciale» dans le sanctuaire.

Depuis son retour à la Maison Blanche le 20 janvier dernier, le président américain n'hésite pas à s'attaquer à moult normes environnementales en faveur de l'économie américaine.