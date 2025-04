Guerre en Ukraine : Vladimir Poutine ordonne un cessez-le-feu à l’occasion de Pâques

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé ce samedi qu'il ordonnait un cessez-le-feu en Ukraine à l'occasion de week-end de Pâques.

Un répit de courte durée. A la surprise générale, Vladimir Poutine a annoncé ce samedi un cessez-le-feu en Ukraine pour Pâques, à partir de 15h GMT et jusqu'à la nuit de dimanche à lundi, appelant Kiev à faire de même.

«Guidée par des considérations humanitaires, la partie russe déclare une trêve de Pâques aujourd'hui, de 18 heures (15H00 GMT, ndlr) à minuit entre dimanche et lundi (21H00 GMT dimanche). Je donne l'ordre de cesser toutes les hostilités pendant cette période», a déclaré Vladimir Poutine lors d'une réunion retransmise à la télévision russe.

Une semaine après la frappe de Soumy dans le nord de l'Ukraine qui a tué 35 personnes, et alors que Washington a menacé d'abandonner les négociations entre Kiev et Moscou faute de progrès significatifs, le chef du Kremlin semble avoir le sens du timing.

Pression maximale sur l'Ukraine

«Nous supposons que la partie ukrainienne suivra notre exemple», a ajouté Vladimir Poutine. Selon le chef de l'Etat russe, la réponse ukrainienne «montrera la sincérité du régime de Kiev, sa volonté et sa capacité à respecter les accords, à participer au processus de pourparlers de paix visant à éliminer les causes profondes de la crise ukrainienne». «Je vous demande d'être extrêmement attentifs et concentrés, d'être prêts à une réponse immédiate et complète», a-t-il dit au chef d'état-major de l'armée russe, Valeri Guerassimov.

Pour rappel, en avril 2022, une première initiative en ce sens, prise par le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, ne s'était pas matérialisée du fait du refus de la Russie, qui avait jugé qu'un cessez-le-feu donnerait l'occasion à l'armée ukrainienne de se regrouper et de se réarmer.

En 2023, les autorités russes avaient déclaré une «trêve de Noël» durant 36h, sans que quelle-ci ne soit respectée. Le pape François avait alors proposé d'établir une trêve pascale de deux semaines en avril de cette année-là, mais le Kremlin avait refusé cette possibilité.

Si cette trêve de moins de 48h était pleinement respectée et établie, ce serait une première depuis le 24 février 2022, soit le début de l'invasion russe en Ukraine.