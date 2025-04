«Je ne reculerai pas, même d'un millimètre» : Benjamin Netanyahou s'engage à empêcher l'Iran de se doter d'armes nucléaires

Lors d'une intervention télévisée, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s'est engagé à empêcher l'Iran de se doter d'armes nucléaires. «Je ne le lâcherai pas, et je ne reculerai pas, même d'un millimètre», a-t-il déclaré.

négociations entre les etats-unis et l'iran

Les propos du Premier ministre israélien font suite à la deuxième session de pourparlers entre Téhéran et Washington sur le dossier nucléaire.

Selon le chef de la diplomatie iranienne, le sujet a bien été abordé lors des discussions entre les Etats-Unis et l'Iran à Rome ce samedi, rapporte l'AFP.

«Les Américains n'ont jusqu'à présent soulevé aucune discussion en dehors de la question du nucléaire» iranien, a déclaré Abbas Araghchi à l'agence de presse iranienne Tasnim.

Selon la diplomatie omanaise, Téhéran et Washington cherchent un accord «équitable, durable et contraignant», qui assurera «un Iran sans arme nucléaire et sans sanctions».

Les négociations ont beaucoup progressé, d'après un haut responsable américain.

«Nous avons réalisé beaucoup de progrès dans nos discussions directes et indirectes», a affirmé ce responsable, confirmant que les délégations américaines et iraniennes avaient convenu de «se revoir la semaine prochaine».