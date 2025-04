Turquie : les images impressionnantes d'une nouvelle manifestation antigouvernementale

Ce samedi 19 avril, une manifestation a eu lieu dans la ville de Yozgat, en Turquie, à la suite de l’arrestation, il y a un mois, du maire d’opposition d’Istanbul Ekrem Imamoglu. Il s’agit du plus grand rival politique du président Recep Tayyip Erdogan.

A la suite de l’arrestation, il y a un mois, du maire d’opposition d’Istanbul, Ekrem Imamoglu, issu du parti social-démocrate Cumhuriyet Halk Partisi ou CHP (Parti républicain du peuple en français : ndlr), une manifestation a été organisée ce samedi 19 avril dans la ville de Yozgat.

