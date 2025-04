Zambie : un homme arrêté avec 2,3 millions de dollars en cash dans sa valise à l'aéroport de Lusaka

En Zambie, un homme de 27 ans a été arrêté à l'aéroport de Lusaka avec 2,3 millions de dollars en liquide et de l'or pour une valeur de 500.000 dollars dans sa valise. Il était en partance pour Dubaï.

Une valise bien remplie. Les douanes de Zambie ont indiqué ce samedi avoir arrêté un ressortissant indien qui tentait de faire sortir du pays, par l'aéroport de Lusaka, 2,3 millions de dollars (plus de 2 millions d'euros) en liquide et de l'or pour une valeur de 500.000 dollars.

L'homme de 27 ans se rendait à Dubaï, aux Emirats arabes unis, lorsqu'il a été repéré par des douaniers à l'aéroport international Kenneth Kaunda, a indiqué la Commission de lutte contre la drogue (DEC), rapporte l'AFP.

Des images diffusées par les médias locaux montrent des liasses de billets de cent dollars retenus par des élastiques et emballés dans un sac placé dans une valise.

