Australie : les images impressionnantes des vagues gigantesques qui ont fait plusieurs morts

Six personnes au total ont perdu la vie noyées ce week-end en Australie près de Sydney, après avoir été emportées par la houle. Sur la côte est du pays, de gigantesques vagues déferlent, emportant pêcheurs, surfeurs et touristes sur leur passage.

Macabre week-end de Pâques en Australie. Un pêcheur qui se trouvait sur des rochers est mort ce dimanche près de Sydney après avoir été emporté et noyé par les vagues, portant à six le nombre de pertes humaines survenues au cours de ce week-end.

Samedi, la houle atteignait 3,5 mètres par endroits et avait déjà emporté un autre pêcheur dans le sud de l’État de la Nouvelle-Galles du Sud. Vendredi 18 avril, trois autres personnes s’étaient noyées au même endroit, et une femme avait également perdu la vie près de Melbourne.

Les services d’urgence ont tenté de secourir deux personnes emportées alors qu’elles pêchaient sur la plage de Wattamolla, mais l’une d’elles n’a pas pu être ranimée, a indiqué la police de Nouvelle-Galles du Sud dans un communiqué. La deuxième victime, âgée de 14 ans, a été transportée à l’hôpital dans un état stable.

Plusieurs disparus

Depuis vendredi, deux personnes sont toujours portées disparues, l’une au large de Sydney et l’autre près de Melbourne. Les recherches se poursuivent activement pour les retrouver, selon l’AFP.

L’organisation Surf Life Saving Australia (SLSA) avait communiqué jeudi un avertissement, indiquant que de fortes houles créeraient des conditions dangereuses pour les surfeurs le long des côtes des Etats de Nouvelle-Galles du Sud et de Victoria.

Plus tôt dans le mois, le pays avait déjà essuyé une tempête et de nombreuses villes, comme Sydney, avaient vu leurs plages et leurs principales promenades fermer, afin de protéger les touristes et les locaux de vagues qui atteignaient 5,5 mètres au 1er avril.