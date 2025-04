«Chocolat de Dubaï» : sa consommation monte en flèche au point d'être à l'origine d'une pénurie mondiale de pistaches

Le chocolat de Dubaï, friandise très populaire sur les réseaux sociaux, est en passe de créer une pénurie mondiale de pistaches à cause de la demande en forte hausse.

En ce week-end pascal, les chocolats apparaissent en tête de gondole de toutes les enseignes de supermarchés. L'un d’entre eux, appelé chocolat de Dubaï, a le vent en poupe sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines.

Ce produit se présente sous la forme d’une tablette de chocolat fourré à la crème de pistache. L’entreprise a l’origine de la première recette, Fix Dessert Chocolatier, est originaire de Dubaï, donnant ainsi son nom à ces friandises.

Les vidéos d’influenceurs réalisant des dégustations sont de plus en plus populaires, générant parfois jusqu’à plusieurs millions de vues, et provoquent actuellement une forte hausse de la demande. Les marques concurrentes, à l’instar de Lindt, ont lancé leur propre version du fameux chocolat.

«Le marché de la pistache est presque épuisé»

Cette frénésie fait désormais face à une chute de la production mondiale de pistaches, a rapporté le Financial Times. Plus de 90% de la production se répartit entre les États-Unis, la Turquie, et l’Iran, selon le département de l’Agriculture américain.

Aux Etats-Unis, les récoltes ont été 25% moins importantes, entre 2023 et 2024, et les hausses dans les autres nations du podium ne suffisent pas à satisfaire la flambée de la demande.

Giles Hacking, un négociant en noix, a tenu un discours alarmiste auprès du quotidien britannique : «Le marché de la pistache est presque épuisé, en ce moment».

«Il n’y avait pas beaucoup d’approvisionnement, alors quand le chocolat de Dubaï arrive et que les chocolatiers achètent toutes les pistaches qu’ils trouvent... Cela laisse le reste du monde en difficulté», a-t-il expliqué.