Effondrement d’un immeuble à Bangkok lors du séisme : ce que l’on sait de l'arrestation d'un ressortissant chinois

Les autorités thaïlandaises ont annoncé l’arrestation d’un ressortissant chinois. Ce dernier est responsable au sein d’une entreprise chargée de la construction d’un immeuble à Bangkok, qui s’est effondré lors du séisme de mars, faisant des dizaines de morts.

Un investisseur chinois arrêté en Thaïlande. Lorsqu’un tremblement de terre avait secoué Bangkok le 28 mars, faisant plus de 3.700 morts en Thaïlande et en Birmanie, un seul gratte-ciel s'était effondré dans la capitale thaï. Un drame qui avait causé la mort de 47 personnes et la disparition de 47 autres.

Au moment des faits, un mandat d’arrêt avait été émis par la justice à l’encontre de quatre suspects, dont trois Thaïlandais, pour violation de la loi sur les entreprises étrangères, a indiqué le ministre de la Justice, Tawee Sodsong, au cours d’une conférence de presse.

M. Zhang, un ressortissant chinois arrêté, est actionnaire à 49% de l’entreprise chargée de la construction de cet immeuble : China Railway n°10. Les trois autres personnes mises en examen sont Thaïlandaises et détiennent une participation de 51% dans l’entreprise.

Selon la loi chinoise, les étrangers ne peuvent pas détenir plus de 49% des parts d’une société thaïlandaise, or, le ministre de la Justice a affirmé que le gouvernement thaïlandais «avait les preuves (…) que les trois Thaïlandais détenaient des actions pour d’autres étrangers».

Plusieurs enquêtes en cours

Plusieurs enquêtes liées à l’effondrement du bâtiment sont en cours, selon le gouvernement thaïlandais. Début avril, les autorités locales avaient déjà affirmé que des tests effectués sur les barres d’armatures en acier avaient révélé qu’une partie du métal utilisé n’était pas conforme aux normes.

L’utilisation de fausses signatures d’ingénieurs dans les contrats de supervision de la construction est également soupçonnée.

Pour rappel, la Chine est la première source d’investissement direct à l’étranger de la Thaïlande, avec 2,2 milliards de dollars injectés en 2024 selon Open Development Thailand.