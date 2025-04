Guerre en Ukraine : Kiev et Moscou s'accusent mutuellement de poursuivre les attaques malgré la trêve de Pâques

Alors que Vladimir Poutine avait ordonné une trêve la veille en Ukraine à l’occasion de Pâques, acceptée par son homologue Volodymyr Zelensky, les deux pays s’accusent mutuellement ce dimanche de ne pas respecter ce cessez-le-feu pourtant de courte durée.

Des civils toujours en danger. L'Ukraine et la Russie se sont mutuellement accusées dimanche de poursuivre leurs attaques, malgré la trêve de 30 heures pour Pâques annoncée la veille par Vladimir Poutine et acceptée par son homologue Volodymyr Zelensky.

Ces accusations démontrent les difficultés à imposer une cessation, même courte, des hostilités entre les deux belligérants plus de trois ans après le début de l'invasion par la Russie, qui occupe aujourd'hui environ 20% de l'Ukraine.

Côté russe, le ministère de la Défense a rapporté des tentatives infructueuses de l'armée ukrainienne d'«attaquer les positions russes» dans les secteurs de Soukha Balka et de Bagatyr dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. Les autorités russes ont aussi signalé des actions militaires ukrainiennes contre les régions russes frontalières de Briansk, Koursk et Belgorod, dans lesquelles «des civils ont été tués ou blessés».

Côté ukrainien, Volodymyr Zelensky a signalé des «opérations russes» dans les secteurs de Pokrovsk et de Siversk, sur le front oriental, reprochant à l'armée russe de «continuer d'utiliser des armes lourdes».

«Depuis le début de la journée, l'armée russe a violé le cessez-le-feu décrété par (Vladimir) Poutine plus de 2.000 fois (...). Cependant, il n'y a pas eu d'alerte au raid aérien aujourd'hui», a-t-il ajouté sur Télégram. Le chef de l'Etat ukrainien a aussi une nouvelle fois proposé d'instaurer un «cessez-le-feu complet, inconditionnel et équitable pouvant durer au moins 30 jours».

Des négociations dans l'impasse

«Dans l'ensemble, le matin de Pâques, nous pouvons affirmer que l'armée russe tente de donner l'impression générale d'un cessez-le-feu, tout en poursuivant dans certaines régions des tentatives isolées d'avancer et d'infliger des pertes à l'Ukraine», a écrit Volodymyr Zelensky, citant un rapport du commandant en chef de l'armée ukrainienne, Oleksandre Syrsky.

Vladimir Poutine avait ordonné samedi aux soldats russes d'interrompre les hostilités jusqu'à minuit (21h GMT) dans la nuit de dimanche à lundi à l'occasion de Pâques, l'une des fêtes les plus importantes du calendrier chrétien. Volodymyr Zelensky avait accepté le principe de cette trêve mais les deux présidents ont donné l'ordre de répliquer à toute violation par l'autre camp du cessez-le-feu.

Celui-ci intervient à un moment où les efforts de l'administration américaine pour trouver une issue au conflit en Ukraine paraissent dans l'impasse. Vendredi, Donald Trump a menacé de se retirer des négociations faute de progrès rapides dans les discussions séparées que ses lieutenants ont depuis plusieurs semaines avec Kiev et avec Moscou.

Des tentatives d'instaurer un cessez-le-feu pour Pâques ont déjà eu lieu à deux reprises depuis le début du conflit en Ukraine, en avril 2022 et en janvier 2023, mais elles avaient échoué face au refus de Moscou pour la première et de Kiev pour la seconde de faire taire les armes.