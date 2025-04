Inde : pourquoi le vice-président américain J.D Vance se rend-il dans le pays ce lundi ?

Après sa visite au Vatican où il a rencontré le Pape François, le vice-président américain J.D. Vance se rend dès ce lundi pour une durée de quatre jours en Inde, pour renforcer les liens stratégiques entre New Delhi et Washington dans un contexte de tensions commerciales accrues avec la Chine.

Un déplacement jugé stratégique par la Maison Blanche. Le vice-président américain J.D. Vance entame ce lundi 21 avril un voyage de quatre jours en Inde, sa première visite dans le pays depuis son entrée en fonction.

Accompagné de sa femme d'origine indienne Usha Vance pour ce premier déplacement officiel, le vice-président américain rencontrera le Premier ministre Indien Narendra Modi aussitôt après son arrivée. Cette visite coïncide avec les négociations en cours entre les deux pays en vue d’un accord commercial bilatéral, qui devrait être conclu d’ici l’automne.

Pour rappel, les deux hommes s'étaient déjà brièvement rencontrés en février dernier à Paris, à l'occasion du sommet de l'Intelligence artificielle. Les discussions devraient ainsi porter sur le renforcement des liens économiques, commerciaux et géopolitiques entre Washington et New Delhi.

Les ennemis de mes ennemis sont mes amis

Etant l'un des principaux partenaires commerciaux de l'Inde, avec des échanges estimés à plus de 129 milliards de dollars en 2024 (un peu moins de 115 milliards d'euros) par an, les Etats-Unis portent un intérêt particulier à cette visite, en pleine guerre commerciale avec la Chine. A noter que le président américain Donald Trump avait l’intention de cibler l’Inde en augmentant de 26% les droits de douanes sur les produits indiens importés, avant de suspendre ces mesures.

J.D. Vance a ainsi pour mission d’accélérer les négociations en cours, sur un accord commercial bilatéral particulièrement conséquent. «Les deux pays se sont fixés l’objectif de plus que doubler les échanges commerciaux bilatéraux pour atteindre 500 milliards de dollars d’ici 2030. Cette visite coïncide aussi avec l’intensification rapide de la guerre commerciale entre Washington et Pékin, principal rival de New Delhi dans la région», a indiqué Sheikh Saaliq, analyste, auprès de l’agence Associated Press en Inde, dont les paroles ont été rapportées par France 24.

Outre ces intérêts commerciaux mutuels, les deux puissances devraient également discuter de leur coopération en matière de défense, notamment face à l'influence croissante de la Chine dans le Pacifique.