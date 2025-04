Si Benjamin Netanyahou est convaincu de ramener les otages «sans céder aux diktats» du Hamas, des familles réclament des négociations

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou s'est dit convaincu samedi 19 avril de pouvoir ramener les otages israéliens «sans céder aux diktats» du Hamas, affirmant que la guerre contre le mouvement islamiste palestinien était dans une «phase décisive».

«Je crois que nous pouvons ramener nos otages à la maison sans céder aux diktats du Hamas», a déclaré Benjamin Netanyahou ce samedi lors d'une intervention télévisée pré-enregistrée. Il s'agit de la première réaction officielle du chef du gouvernement israélien depuis le rejet par le Hamas jeudi d'une proposition israélienne de trêve à Gaza. Pour lui, le conflit est une «phase décisive».

«Je ne céderai pas aux assassins qui ont perpétré le plus grand massacre du peuple juif depuis la Shoah. Nous sommes dans une phase décisive du conflit, et cette étape exige de la patience et de la détermination», a-t-il affirmé. Jeudi 17 avril, le Hamas s'était dit opposé à un accord «partiel» de trêve avec Israël dans la bande de Gaza, rejetant de fait une proposition israélienne de trêve.

Les familles d’otages voudraient accepter la proposition du Hamas

L'organisation terroriste palestinienne s'est dit prête à libérer tous les otages israéliens, mais dans le cadre d'un accord global pour mettre fin à la guerre, qui verrait notamment un retrait total des troupes israéliennes du territoire palestinien et exclurait son désarmement, exigé par Israël.

«Mettre fin à la guerre dans ces conditions de capitulation enverrait un message à tous les ennemis d'Israël : qu'enlever des Israéliens peut mettre Israël à genoux. Cela prouverait que le terrorisme paie», a estimé Benjamin Netanyahou.

«Si nous promettons de ne plus combattre, nous ne pourrons plus jamais retourner nous battre à Gaza. Je vous pose la question : nos soldats sont-ils tombés pour rien ?», a-t-il ajouté.

En réaction à ces propos, le Forum des familles d'otages, principale association militant pour la libération des Israéliens retenus à Gaza, a de son côté de nouveau réclamé une solution négociée «même si cela implique de mettre fin aux combats».