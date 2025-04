Vatican : le pape a reçu J.D. Vance pendant «quelques minutes» dans le cadre d’une rencontre privée

Le pape François a brièvement reçu le vice-président américain James David Vance ce dimanche, en marge des célébrations de Pâques. Une rencontre qui se tient deux mois après les critiques du chef de l’Église catholique contre la politique migratoire de Donald Trump.

Ce fut un bref échange. Ce dimanche, le pape François a reçu au Vatican J.D. Vance, le vice-président américain, lors d'une visite non officielle, et pour «quelques minutes», en parallèle des célébrations de Pâques, selon le Bureau de presse du Saint-Siège.

Une courte rencontre, qui a eu lieu peu après 11h30 à la résidence du pape et qui aurait permis aux deux hommes «d’échanger leurs voeux à l’occasion du jour de Pâques». Malgré l'état diminué du pape, ce dernier s'est tout de même présenté sans assistance respiratoire.

Le bras droit de Donald Trump en a profité pour lui adresser ses voeux de rétablissement : «je sais que vous n'étiez pas très bien, mais c'est bon de vous voir en meilleure santé», lui a-t-il glissé.

L’homme d’État américain, converti au catholicisme en 2019 après avoir lu saint Augustin, s’est aussi rendu au Vatican vendredi avec son épouse et ses trois enfants, pour assister à l'office de la Passion dans la basilique Saint-Pierre.

Vice President JD Vance met with Pope Francis on Easter Sunday.



The pope gave the VP gifts that included rosaries and chocolate Easter eggs for his children. pic.twitter.com/PsHDvctoq3

— The Constitutional Conservative (@TheCCShowcast) April 20, 2025