"On se souviendra du pape François comme l'un des dirigeants les plus importants de notre époque", a écrit l'ancien président américain Joe Biden, lundi sur X, saluant "son combat contre la pauvreté" .

It is with great sadness that Jill and I learned of the passing of His Holiness Pope Francis. He was unlike any who came before him. Pope Francis will be remembered as one of the most consequential leaders of our time and I am better for having known him. For decades, he served… pic.twitter.com/GsE03QNoHj

— Joe Biden (@JoeBiden) April 21, 2025