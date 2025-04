Everest : des drones livrent des provisions et de l’équipement et cela pourrait changer à jamais le défi des alpinistes

Un ingénieur en aéronautique népalais, a mis au point des drones capables de transporter des échelles, des cordes et des bouteilles d’oxygène à travers l’Himalaya. Une innovation technologique qui pourrait révolutionner l’ascension de l’Everest.

Monter l'Everest pourrait devenir plus simple. Milan Pandey, un ingénieur en aéronautique népalais passionné par les drones a introduit un concept inédit dans le monde de l’escalade : l’assistance via des drones. Ces derniers peuvent transporter des bouteilles d’oxygène, des cordes, et même des échelles, pour venir en aide aux alpinistes et aux Sherpas (guides de haute montagne dans l’Himalaya).

Issu de la start-up locale de cartographie par drone Airlift Technology, le jeune ingénieur, est convaincu que son expertise technique en matière de drones, combinée aux décennies d'expérience des Sherpas en alpinisme, peut rendre l'ascension du toit du monde plus sûre.

Les guides lui indiquent la direction à suivre, puis celui-ci pilote un petit drone pour parcourir le sentier. Ensuite, les Sherpas font leur travail : escalader les cascades de glace précaires ou les parties d'un glacier les plus difficiles à parcourir. Les drones peuvent également transporter du matériel de survie et des médicaments.

Pour rappel, le camp de base se situe à environ 5.364 mètres d'altitude et le camp 1 à 6.065 mètres. La distance aérienne entre les deux points est d'environ 2,9 kilomètres. Il faut six à sept heures aux Sherpas pour effectuer ce trajet, contre six à sept minutes pour un drone.

Une assistance à une profession en péril

Des Sherpas spécialisés, originaires des collines et montagnes environnantes, guident et tracent les sentiers des alpinistes sur l'Everest depuis sept décennies. Des dizaines d'entre eux y ont perdu la vie.

De ce fait, bon nombre des membres de cette communauté délaissent le travail en haute montagne et partent à l'étranger pour trouver de meilleurs emplois et de meilleurs salaire, présentant moins de risques.

Pourtant, leur travail est essentiel, car si les sentiers ne sont pas rapidement réparés, les expéditions sont ralenties et deviennent plus périlleuses pour les alpinistes. Ce faisant, le transport du matériel en drone est un gain de temps considérable en cas de problèmes.

«Nous espérons que nos drones rendront cette profession plus sûre et permettront à davantage de personnes de renouer avec cette tradition d'alpinisme. Sans l'expertise des Sherpas, nous ne pourrions jamais évoluer sur ce terrain », a déclaré Milan Pandey à CNN.

Un progrès coûteux

En avril 2024, grâce à deux drones offerts par la société chinoise DJI, Airlift a commencé les expérimentations. La start-up dispose actuellement de deux drones DJI, dont un seul est utilisé sur l'Everest cette année. Le second est un appareil de secours, et si d'autres vols de drones s'avèrent nécessaires, ils envisageront de déployer les deux.

Le principal défi reste financier. En effet, chaque drone coûte 70.000 dollars, et ce, avant même leur mise en service. Un investissement qui en vaut toutefois la peine selon Caroline Ogle du cabinet néo-zélandais Adventure Consultants, qui a passé cinq saisons au camp de base à gérer des expéditions, interrogée par CNN.

«Si l'on compare aux premières années, lorsqu’il n'y avait pas de téléphones satellites ni de prévisions météorologiques comme celles dont nous disposons aujourd'hui, toutes ces technologies ont évolué pour rendre l'escalade plus sûre», a-t-elle déclaré, appuyant le fait que l’utilisation des drones «fait partie intégrante de l'évolution de l’escalade».