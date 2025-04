Guerre en Ukraine : quelle est cette nouvelle arme livrée par la Corée du Nord ?

La Russie s'est équipée d’une nouvelle arme venue de la Corée du Nord : un canon MLRS M1991 de 240 mm composé de 22 tubes. Les premières images ont été dévoilées.

Comme un bruit de couloir, la Russie a dissimulé pendant plusieurs mois son nouveau canon dans la guerre contre l’Ukraine. Sa présence vient d’être confirmée par le média Défense Express et des images partagées sur X.

Sur le réseau social d'Elon Musk, des vidéos montrent l’imposante nouvelle arme envoyée par la Corée du Nord. Installé dans un hangar, le canon MLRS M1991 a été paré d’une protection anti-drone.

Confirmed: Russian forces are deploying a North Korean-supplied M-1991 240mm MLRS, an analogue of the Soviet "Uragan," with a range of up to 60 km. The system is now being equipped with counter-drone (C-UAS) protection to enhance battlefield survivability. https://t.co/MK5IkQEiQTpic.twitter.com/JRVTOBFSdx

