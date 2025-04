Haïti : la violence des gangs se propage dangereusement, l'ONU alerte de l'approche d'un «point de non-retour»

Victime d'une nouvelle escalade de la violence des gangs ces dernières semaines, Haïti s'approche désormais du «point de non-retour» qui risque de plonger le pays dans un «chaos total», a alerté ce lundi la représentante spéciale de l'ONU dans le pays.

Un chaos absolu. Depuis des années, Haïti, pays le plus pauvre des Amériques, subit des violences de bandes criminelles, accusées de meurtres, viols, pillages et enlèvements, dans un contexte d'instabilité politique.

Depuis mi-février, Port-au-Prince a connu un nouveau regain de violence. Les gangs ont multiplié les attaques dans plusieurs quartiers qui échappaient jusque-là à leur contrôle. En-dehors de la capitale, ils ont notamment attaqué fin mars une prison et libéré plus de 500 détenus.

Plus de 1.000 personnes ont été tuées en deux mois

«En février et mars, 1.086 personnes ont été tuées et 383 blessées», a indiqué ce lundi 21 avril Maria Isabel Salvador, représentante spéciale de l'ONU dans le pays, et ce en dépit du déploiement partiel de la mission multinationale de sécurité (MMAS) menée par le Kenya pour aider la police haïtienne dépassée.

«Nous approchons d'un point de non-retour. Alors que la violence des gangs continue de se propager dans de nouvelles zones du pays, les Haïtiens vivent dans une vulnérabilité de plus en plus grande et sont de plus en plus sceptiques sur la capacité de l'Etat à répondre à leurs besoins», a déclaré devant le Conseil de sécurité Maria Isabel Salvador.

«La République d'Haïti est en train de mourir à petit feu»

«Sans aide internationale décisive, concrète et dans les délais, la situation sécuritaire en Haïti pourrait ne pas changer», s'est-elle inquiétée, décrivant les attaques coordonnées menées par les gangs pour accroître encore leur contrôle à Port-au-Prince et dans d'autres régions.

«Haïti pourrait faire face à un chaos total», a-t-elle ajouté, appelant le Conseil de sécurité à agir rapidement pour «répondre aux besoins urgents du pays et de son peuple». «La République d'Haïti est en train de mourir à petit feu sous l'action combinée des gangs armés, des narcotrafiquants, et des trafiquants d'armes», a déploré de son côté l'ambassadeur haïtien, Ericq Pierre.

La capitale contrôlée à 85% par les gangs

«Aux grands maux les grands remèdes : la République d'Haïti est disposée à discuter et à appuyer le cas échéant toute initiative de ses partenaires traditionnels visant à aider à débarrasser le pays des gangs qui terrorisent la population», a-t-il ajouté.

Mais Maria Isabel Salvador s'est inquiétée des manques de financements pour les opérations de l'ONU, sans citer spécifiquement les coupes budgétaires décidées par les Etats-Unis. Notamment pour des raisons de sécurité, les Nations unies ont déjà dû réduire leur présence dans la capitale, contrôlée à environ 85% par les gangs.

«Sans financements suffisants et prévisibles, même une présence onusienne minimale pourrait devenir intenable (...) Sans cette aide vitale, les opérations de l'ONU pourraient être encore réduites, au moment où le pays a le plus besoin de nous», a plaidé la représentante auprès de Haïti.