«Joyeuses Pâques aux juges faibles et inefficaces» : Donald Trump critique ceux qui s'opposent à sa politique migratoire

Dans un poste publié dimanche sur son réseau Truth Social, Donald Trump a qualifié les juges américains de «faibles» et «inefficaces». Depuis le début du deuxième mandat du républicain, le pouvoir judiciaire n'a de cesse de lui faire obstacle, notamment face à sa politique migratoire.

Entre Donald Trump et les juges américains, le bras de fer s’intensifie. Depuis le retour du républicain à la Maison Blanche, les juges se présentent comme les derniers garde-fous face aux multiples nouvelles lois du président des États-Unis. Ce dimanche, l’ancien magnat de l’immobilier a, une nouvelle fois, fustigé les magistrats qui oseraient lui faire obstacle face à sa politique migratoire.

«Joyeuses Pâques également aux juges faibles et inefficaces», a-t-il écrit dans un long message, posté sur sa plate-forme Truth Social. Il a, en plus, accusé ces derniers de «ramener dans (leur) pays des meurtriers, des barons de la drogue, des prisonniers dangereux, des aliénés mentaux et des membres bien connus du gang MS-13», tout cela dans l’ultime but de permettre la poursuite d’«une sinistre attaque contre (leur) nation».

La Cour suprême fait barrage

Ce message virulent intervient au lendemain d’une nouvelle décision de la Cour suprême américaine, qui a choisi, ce samedi, de suspendre l’expulsion manu militari d’un groupe d’immigré vénézuéliens par le gouvernement Trump. En effet, la loi utilisée pour ces expulsions était, jusque-là, uniquement mise en pratique en temps de guerre.

«Le gouvernement est tenu de n'expulser aucun membre de cette catégorie de détenus aux États-Unis jusqu'à nouvel ordre de ce tribunal», a ainsi statué la plus haute instance juridique américaine, dans une décision publiée en pleine nuit.

Depuis la mi-mars seulement, Washington aurait expulsé plus de 250 immigrés vers le Salvador. Généralement, ces personnes, incarcérées dans des prisons de haute sécurité, sont accusées de faire partie d’un gang criminel : des accusations largement contestées par les avocats de plusieurs expulsés.

Et, si Donald Trump a érigé la lutte contre l’immigration clandestine comme priorité absolue de ce deuxième mandat, ce choix est de plus en plus pointé du doigt par une partie de l’opinion publique américaine, notamment depuis l’expulsion d’un jeune père de famille, après «une erreur administrative».

Trump accusé d'outrage au tribunal ?

Les tensions entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire américain sont inédites : en plus de la question de l’immigration, qui reste au cœur des débats, des juges ont également bloqué un décret de l’administration Trump sur les marqueurs de genre sur les passeports, la semaine dernière.

La discorde est telle qu’un juge de Washington avait estimé que la Maison Blanche avait «bafoué» une décision de justice en poursuivant l’expulsion de certains migrants, et ce, malgré un avis suspensif par le tribunal. Une situation qui pourrait, en réalité, placer Donald Trump dans une position délicate et déboucher sur une possible procédure d’«outrage au tribunal».