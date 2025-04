Le Salvador propose au Venezuela un échange de prisonniers expulsés des Etats-Unis

Le Salvador a initié un dialogue avec le Venezuela dans le cadre d’un échange de prisonniers. Ces derniers ont été chassés des États-Unis en mars dernier vers le Salvador et enfermés dans une méga prison du pays.

252 Vénézuéliens expulsés des États-Unis vers le Salvador pourraient retrouver leur pays lors d'un transfert de prisonniers. Le président salvadorien, Nayib Bukele, a proposé de renvoyer les ressortissants vénézuéliens emprisonnés, contre ceux de son pays.

Ces détenus, considérés comme monnaie d’échange dans cet accord, ont été chassés par la politique anti-immigration de Donald Trump sous suspicion d’appartenir au réseau criminel du Tren de Aragua.

Le procureur général du Venezuela s’indigne face à cette proposition «cynique» et dénonce une détention illégale de ses 252 ressortissants. Tarek William Saab a ainsi exigé de connaître les crimes reprochés aux détenus et d’avoir les conditions de jugement, s’ils ont eu accès à un avocat, à une comparution devant un juge et un contact avec leur famille.

journaliste, avocat et étrangers concernés

Dans un communiqué, le bureau vénézuélien a qualifié Nayib Bukele de «néofasciste» et a ajouté : «Le traitement infligé aux Vénézuéliens aux États-Unis et au Salvador constitue une grave violation du droit international des droits de l'homme et un crime contre l'humanité.»

Sur X, le président du Salvador a adressé un message à son homologue Nicolas Maduro : «Vos prisonniers politiques n’ont commis aucun crime. La seule raison pour laquelle ils sont en prison, c'est parce qu'ils se sont opposés à vous et à vos fraudes électorales.»

Señor @NicolasMaduro, usted ha dicho en numerosas ocasiones que quiere a los venezolanos de regreso y en libertad.



A diferencia de usted, que tiene presos políticos, nosotros no tenemos presos políticos. Todos los venezolanos que tenemos bajo custodia fueron detenidos en el… — Nayib Bukele (@nayibbukele) April 20, 2025

Dans son post, le chef d'Etat mentionne la présence, au sein de ses prisons, du journaliste Roland Carreno, l’avocate Rocio San Miguel et également une cinquantaine de détenus d’autres nationalités, dont des citoyens américains, allemands et français.

Pour autant, Nayib Bukele n’a pas précisé si les prisonniers, une fois dans leur pays, seront de nouveaux enfermés.