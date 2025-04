Mort du pape François : comment ses funérailles vont-elles se dérouler ?

Décédé à l’âge de 88 ans, le pape François avait su créer du lien entre religion et modernité pendant son pontificat, notamment dans le processus de ses propres funérailles.

Un rite revisité. Plus simples et moins cérémonieuses, les obsèques du souverain pontife seront les premières à casser certains codes de la tradition.

Alors que le décès du pape François a été annoncé, ce lundi 21 avril, lundi de Pâques, par le cardinal Kevin Farrell, officier responsable de constatation de la mort du pape, la suite de ses funérailles sera bien différente de celles de ses prédécesseurs.

Lorsque François est mort, la nouvelle de sa disparition a suivi tout un processus selon lequel le cardinal vicaire de Rome a d'abord été averti, avant que l'Anneau du Pêcheur, insigne du pontificat avec lequel le pape signe ses documents, soit rayé et détruit afin d'empêcher toute falsification.

Puis, pour annoncer sa mort à la population, les cloches de la basilique Saint-Pierre ont sonné le glas. Ainsi, les funérailles peuvent commencer pour une durée de neuf jours.

Un enterrement à Rome et non au Vatican

Au sein du Palais du Vatican, le corps du souverain pontife argentin a, dans la foulée, été revêtu des habits pontificaux, dont la mitre, l’aube, la chasuble, le pallium et l’étole.

La dépouille, habituellement positionnée sur une estrade appelée catafalque, sera à présent directement placée dans un cercueil en bois et doublé de zinc, loin des traditionnels trois cercueils en cyprès, plomb et chêne emboîtés.

De plus, le corps du pape François sera le premier à n'être entouré d’aucun objet symbolique à l’intérieur du cercueil, ni monnaies, ni biographie, comme c'était le cas pour ses prédécesseurs.

L’une des dernières modifications est celle de la cérémonie religieuse. François était attaché à des funérailles plus sobres. Ce faisant, elles pourront être présidées par le doyen du Collège des cardinaux ou un autre prélat et non plus obligatoirement par le cardinal le plus âgé, entre le quatrième et le sixième jour après sa mort comme le prévoit la constitution apostolique.

Enfin, le pape François a souhaité être inhumé dans la basilique Sainte-Marie-Majeure à Rome avec laquelle il avait une attache particulière et non dans la crypte de la basilique Saint-Pierre du Vatican, comme le veut d'habitude la tradition.