Mort du pape François : le souverain pontife et la France, une relation délicate

Contrairement à ses deux prédécesseurs francophiles, le pape François, qui s'est éteint ce 21 avril, s’est longtemps montré réticent à se rendre dans l’Hexagone. Son voyage de septembre 2023 à Marseille lui avait néanmoins permis de retisser le lien avec l'Église de France.

Une relation tourmentée. Tout au long de son pontificat, le pape François, qui s'est éteint ce lundi 21 avril à l'âge de 88 ans, a parfois été accusé de méconnaître la France, dont il a critiqué certaines dérives.

C'est en 2014, à Strasbourg, que le pontife argentin a posé une première fois le pied sur le territoire français. Mais le pape n’a par la suite pas honoré sa promesse de revenir en France pour une visite pastorale, initialement envisagée pour 2015 ou 2016.

Les invitations lancées par les présidents Hollande et Macron n’eurent pas de suite, jusqu’aux Rencontres méditerranéennes organisées à Marseille en septembre 2023. Le pape s'était finalement laissé convaincre par le cardinal Jean-Marc Aveline de participer à cette rencontre dédiée à la protection des migrants.

Une absence remarquée à Notre-Dame

En 2024, la rumeur d’une présence papale pour la reconsécration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, les 7 et 8 décembre, s'est répandu à la fin de l’été, avant de se dégonfler, décevant certains fidèles. François avait déclaré fermement, dans l’avion de retour de sa tournée en Asie et et Océanie, qu’il n’irait pas à Paris.

Seulement une semaine après, il s'est rendu en Corse pour une visite pastorale à Ajaccio dans le cadre d’un congrès sur la religiosité populaire. Paradoxalement, avec ce voyage, la France est devenue, hors Italie, le pays le plus visité par le pape François (trois fois), bien qu’aucune de ses visites à Strasbourg, Marseille et Ajaccio n’ait eu un caractère formel de visite d’État.

Le pape François et la France

Après avoir brièvement salué le Premier ministre Jean-Marc Ayrault au terme de sa messe d’installation, le 19 mars 2013, le pape François a eu un premier contact plutôt froid avec le président socialiste François Hollande, reçu au Vatican en janvier 2014, quelques mois après la légalisation du mariage entre personnes de même sexe.

La fin de mandat de François Hollande fut néanmoins marquée par un net réchauffement, lié au contexte de l’assassinat du père Jacques Hamel dans son église de Normandie, le 26 juillet 2016. Personnellement ébranlé par cet attentat survenu dans sa région d’origine et admiratif de l’attitude pacificatrice de l’Église, le président de la République téléphona spontanément au pape, qui expliqua par la suite avoir apprécié la simplicité du chef de l’État, qui lui avait parlé «comme un frère».

Le pape François a par la suite rencontré Emmanuel Macron à six reprises (en juin 2018, en octobre 2021 et en octobre 2022 au Vatican, en septembre 2023 à Marseille, en juin 2024 à Bari dans le cadre du sommet du G7, et enfin en décembre 2024 à Ajaccio), sans parvenir à nouer avec lui une relation durable.

Outre les entretiens politiques et les visites épiscopales liées à sa charge, le pape a reçu de nombreuses personnalités françaises, comme le philosophe Edgar Morin, l’écrivain Éric-Emmanuel Schmitt, le père Guy Gilbert, ou l’évêque dissident Jacques Gaillot.

À noter qu’en douze ans de pontificat, François a nommé quatre cardinaux français : Dominique Mamberti le 14 février 2015, Jean-Marc Aveline le 27 août 2022, Christophe Pierre et François-Xavier Bustillo le 30 septembre 2023.

De nombreuses critiques vers la «laïcité à la Française»

Le souverain pontife a fait preuve d’une certaine distance vis-à-vis du modèle français de laïcité, qu’il considérait comme ouvrant la voie à une forme d’intolérance. «Je crois que dans certains pays comme la France, cette laïcité a une coloration héritée des Lumières beaucoup trop forte, qui construit un imaginaire collectif dans lequel les religions sont vues comme une sous-culture», regrettait-il dans son livre d’entretien avec Dominique Wolton, Politique et Société, paru en 2017.

«Quand on dit qu’il ne faut pas porter de croix visibles autour du cou ou que les femmes ne doivent pas porter ça ou ça, c’est une bêtise, car l’une et l’autre attitudes représentent une culture», expliquait-il, ajoutant avec humour : «L’un porte la croix, l’autre porte autre chose, le rabbin porte sa kippa et le pape porte sa calotte ! La voilà, la saine laïcité».

Une RELATION COMPLEXE AVEC L’ÉPISCOPAT FRANÇAIS

Plus fondamentalement, c’est sur la question des abus sexuels que le pape et l’épiscopat français ont semblé prendre des options contradictoires. La publication du rapport de la Ciase, en octobre 2021, a été observée avec inquiétude et distance à Rome, où la promesse d’une audience du pape avec le président de cette commission, Jean-Marc Sauvé, ne s’est jamais concrétisée.

Les vives critiques de l’Académie catholique de France concernant la méthodologie de la Ciase semblent avoir mené à la suspension de ce projet de rencontre, alors que le président de la Conférence des évêques de France, Mgr Éric de Moulins-Beaufort, avait assuré, à l’automne 2021, qu’elle se tiendrait dans un délai proche.

Le choc provoqué par les statistiques de la Ciase, livrant une estimation de 330.000 personnes agressées au sein des institutions catholiques en France, avait pourtant conduit à une déclaration forte du pape François.

Il avait alors exprimé «la honte» de l’Église lors de l’audience générale en salle Paul VI, dès le lendemain de sa publication. Mais cette sortie n’avait pas eu de suite. En décembre 2021, le souverain pontife argentin reconnaissait même ne pas avoir lu ce rapport, dont une synthèse était pourtant facilement accessible.