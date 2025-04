Mort du Pape François : le Vatican confirme que le souverain pontife s'est éteint dans la résidence Sainte-Marthe

Douze ans après le début de son pontificat, François est mort ce lundi 21 avril. Par voie de communiqué, le Vatican a confirmé qu'il est décédé «dans ses appartements» de la résidence Sainte-Marthe.

Lundi 21 avril, l'Eglise catholique a perdu son 266e pape. De son nom complet Jorge Mario Bergoglio, le pape François s'est éteint à 88 ans, là où il résidait, au Vatican.

Le camerlingue Kevin Farrell, soit un cardinal de la cour pontificale qui administre la justice et le trésor, expliquait qu'il avait perdu la vie lundi, aux alentours de 7h35, au sein de la résidence Sainte-Marthe.

Celle-ci est située en contrebas de la basilique Saint-Pierre. En 2013, le pape avait décidé d'y séjourner car il s'y sentait plus à l'aise et expliquait y établir demeure «jusqu'à nouvel ordre». Il n'a plus quitté les lieux jusqu'à son décès.

«Il y a toujours assez de monde pour discuter autour de moi»

Il séjournait au deuxième étage de la résidence, laissant la chambre 207 que le tirage au sort lui avait attribuée initialement à la veille du conclave pour la «suite 201», composée de deux pièces, une chambre et un salon, gardée par un soldat de la Garde suisse.

Il bénéficiait d'une chapelle à proximité, une salle à manger, une cuisine et des chambres pour les deux secrétaires. Il a notamment expliqué pourquoi il continuait de manger au réfectoire de la résidence : «Il y a toujours assez de monde pour discuter autour de moi».

Le pape argentin appréciait ce lieu qui lui permettait de maintenir un contact étroit avec ses proches, les autres membres du clergé y habitant aussi. Il l'a préféré aux appartements pontificaux du troisième étage du palais apostolique, où il redoutait une certaine solitude.

Initialement, elle a été construite en 1996 par le pape Jean-Paul II pour y accueillir les prélats de passage à Rome mais aussi les cardinaux pendant un conclave.

La place Saint-Marthe porte le nom de cette disciple de Jésus après qu'en 1537, le pape Paul III décide d'orner le Vatican d'une église ainsi que d'un hôpital réservé aux domestiques de la Maison du pape. Mais ces bâtiments sont détruits en 1929, à l'occasion des accords du Latran.

Marthe de Béthanie est la soeur de Lazare et de Marie de Béthanie. Elle est présentée dans le Nouveau Testament, plus précisément dans l'évangile selon Luc, accueillant Jésus avec sa soeur Marie. Elle est également décrite dans l'Epître des apôtres comme l'une des principales femmes témoins de la résurrection de Jésus avec Marie de Magdala et Sara.