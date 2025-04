Mort du pape François : les 12 dates qui ont marqué son pontificat

Le pontificat du 266e pape de l’Église catholique, François, a duré presque douze ans. De son élection en 2013, à son décès le 21 avril 2025, en passant par les nombreuses avancées dont il est à l’origine, voici les 12 dates qui ont marqué son règne sur le trône papal.

Décédé le 21 avril 2025, le pape François a marqué l'Eglise de son empreinte au cours de ses douze ans de pontificat. À travers ses méthodes, mêlant nouveauté et tradition, le chef de l’Église catholique a tenté de rassembler, même à travers les plus grandes crises de l'histoire moderne comme la pandémie de Covid-19 ou l'invasion de l'Ukraine.

Voici douze dates qui ont marqué les douze ans de son pontificat.

13 mars 2013

Le cardinal argentin Jorge Mario Bergoglio est élu 266e pape de l’Église catholique. Il a choisi d'emprunter le nom de François en hommage à Saint-François d’Assise et a conservé sa devise épiscopale : «Il le regarda avec miséricorde et le choisit».

22 décembre 2014

C’est la crise au Vatican. Le pape François a durablement marqué les esprits en prononçant son discours dit «des 15 maladies». Il s'y désole de voir se propager dans les couloirs du Vatican l'«Alzheimer spirituel», la «médisance», le «commérage» ou encore le «profit mondain».

Une attaque directe vers la curie romaine, l'ensemble des personnes qui composent l'organisation du Vatican. Il a ensuite décliné ce qu'il a nommé les «12 antibiotiques», notamment l'exemplarité, la sincérité, la générosité et l'humilité.

16 juin 2015

Le pape François publie l’encyclique Laudato si’ (loué sois-tu). Il s'y est adonné à un long plaidoyer en faveur de l’écologie pour «sauver la maison commune». Cette thématique est l’un des axes forts de son pontificat, lui qui est apparu comme un leader aux yeux de la communauté internationale à ce sujet.

12 février 2016

Pour la première fois, le souverain pontife et le patriarche orthodoxe de Moscou se sont réunis. Les deux responsables religieux ont signé à Cuba une déclaration commune appelant la communauté internationale à des «actions urgentes» pour empêcher «l’éviction des chrétiens du Proche-Orient».

24 mars 2017

À l’occasion des 60 ans du Traité de Rome institutant la Communauté Economique Européenne, les dirigeants du continent se sont réunis au Vatican. Le pape François en a profité pour adresser un discours dans lequel il a rappelé sa vision de l’Europe qui «n’a pas devant elle une vieillesse inévitable, mais la possibilité d’une nouvelle jeunesse».

8 avril 2018

Le pape a reconnu s’être trompé dans l’évaluation de la crise des abus sexuels au Chili. Pour rappel, à cette époque, il avait défendu l’évêque Juan Barros, soupçonné d’avoir couvert un prêtre pédophile. Après avoir lu le rapport d’enquête, il s’est platement excusé et s’est dit «submergé par la douleur», évoquant des «vies crucifiées».

21-24 février 2019

Le pape François a organisé un Sommet sur les abus sexuels, réunissant tous les présidents des Conférences épiscopales durant trois jours au Vatican. Au cours de ce rendez-vous, il fut à l’écoute de nombreux témoignages de victimes. De nouvelles procédures de dénonciation des cas d’abus par les clercs ont été établies à cette occasion.

27 mars 2020

En pleine pandémie de Covid-19, qui a mis à l'arrêt le monde entier, le pape François délivre sa bénédiction «Urbi et orbi» seul, devant une place Saint-Pierre complètement vide et battue par la pluie, une image qui avait marqué les esprits. Le 11 mars, il avait envoyé un message vidéo pour confier à la sainte Vierge de la ville de Rome, l’Italie et le monde, en signe de salut et d’espérance.

10 octobre 2021

Le pape François a lancé le Synode sur la synodalité, un processus d’une ampleur inédite dans l’Église catholique qui a duré 2 ans. Censé redonner la parole au Peuple de Dieu, il a également eu pour but d’interroger la gouvernance de l’Église, de lutter contre la culture du cléricalisme et de donner à tous les baptisés l’occasion d’œuvrer à la mission de l’Église.

19 mars 2022

La nouvelle Constitution apostolique, réformant la curie romaine, est publiée par le pape. Intitulée «Praedicate Evangelium», «Annoncez l’Évangile», elle a remplacé la constitution «Pastor Bonus» publiée par Jean-Paul II en 1988. Cette dernière se veut révolutionnaire, établissant des décisions inédites telles que le fait de pouvoir nommer des laïcs, hommes ou femmes, à la tête de dicastère.

4 octobre 2023

La première session romaine du Synode sur l’avenir de l’Église est inaugurée par le pape. Un vaste processus supposé rendre l’Église catholique plus inclusive et moins cléricale. Pour la première fois, des femmes et des laïcs sont autorisés à voter dans cette assemblée, qui ne conférait jusqu’alors le droit de vote qu'à des évêques.

26-29 septembre 2024

Le pape a effectué le voyage le plus tourmenté de son pontificat en Belgique. Là-bas, il est interpellé par le roi et le Premier ministre sur les scandales d’abus sexuels commis par les prêtres. S’en suivront plusieurs heures de rencontre avec des victimes. Bien qu’il ait demandé publiquement aux évêques de lutter contre ce fléau, ses propositions «pro-vies» et sa vision traditionnelle du rôle de la femme lui ont valu d’être fortement critiqué.

6 janvier 2025

La première préfète de l’histoire de la Curie romaine est nommée par le pape François. Simona Brambilla, ancienne supérieure générale des Sœurs Missionnaires de la Consolata, a pris la tête du dicastère pour les Instituts de vie consacrée et les Sociétés de vie apostolique. La responsabilité de l’administration lui sera également confiée par le chef de l’Église catholique. C’est une avancée majeure car, jusque-là, ces postes étaient réservés à des cardinaux, et donc exclusivement à des hommes.