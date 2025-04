Mort du pape François : «Passionné», «Voix des plus faibles»... Chefs d'Etat et personnalités politiques pleurent le décès du souverain pontife

La mort du pape François, ce lundi à l’âge de 88 ans, a suscité une vague de réactions en France, comme à l’international.

Le souverain pontife s’est éteint un lundi de Pâques, à l’âge de 88 ans. La mort du pape François a suscité une vive émotion, à la fois dans la classe politique française, mais aussi à l’internationale.

Lors d’un déplacement à Mayotte, Emmanuel Macron lui a rendu hommage. «Il a durant tout son pontificat été aux côtés des plus vulnérables et des plus fragiles, avec un sens tout particulier de l’autre. Il a été fidèle à une tradition qui lui était chère», a indiqué le chef de l’État, adressant «ses condoléances aux catholiques du monde entier».

«Il aura accompagné les croyants dans une période de profonds bouleversements. J’ai une pensée pour tous les catholiques endeuillés, de France et du monde», a de son côté réagi Yaël Braun-Pivet, la présidente de l’Assemblée nationale.

De son côté, le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau s’est remémoré son échange avec le pape François en décembre dernier. «J’ai pu mesurer son intelligence, sa bonté, mais aussi son humour», a-t-il écrit.

Le président de Reconquête, Eric Zemmour a appelé à «taire les polémiques», revenant sur un «pontificat qui fut une épreuve dans leur foi dans l’Eglise». «Je fais des vœux pour que l’Esprit Saint éclaire son successeur», a-t-il espéré.

La mort du pape François a ému l’ensemble de la classe politique, de tous bords. «Le pape François fut sincèrement et fortement du côté des déshérités, des peuples persécutés et de la paix, contre les inégalités et tous les racismes», a indiqué le député insoumis Eric Coquerel.

«Ses homélies ne sermonnaient jamais mais parlaient à l’universel. Au lendemain de Pâques, je pense aux catholiques du monde entier», s’est rappelé Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France.

«Le Pape François n’a cessé de porter la voix des plus faibles et de dénoncer la guerre et les excès du monde», a exprimé l'ancien Premier ministre Gabriel Attal.

L’ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, a lui rendu hommage au souverain pontife dans un long message.

«Au-delà du deuil qui les touche et de la peine que je partage avec eux, tous les catholiques du monde sont très certainement frappés et émus par cette concordance des temps. Ceux qui croient au Ciel y verront un signe d’espérance, ceux qui n’y croient pas une simple coïncidence, mais je pense que tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté ou de simple bonne foi reconnaîtront l’œuvre du Pape François, notamment dans sa volonté de tourner l’Église vers les marges de la société autant que du monde, et donc souvent très loin du vieil Occident chrétien», a-t-il écrit.

Le monde en deuil

Au-delà de la classe politique française, de nombreuses personnalités du monde entier ont réagi à la mort du pape. Le président israélien, Isaac Herzog, a salué lundi, après la mort du pape François à 88 ans, «un homme de foi profonde et de compassion sans fin».

«Il accordait à juste titre une grande importance au renforcement des liens avec le monde juif et à la promotion du dialogue interreligieux comme une voie vers une meilleure compréhension et un respect mutuel», a-t-il souligné dans un message diffusé par un porte-parole de la présidence.

L'Iran, pays musulman qui entretient de bonnes relations avec le Vatican, a présenté lundi ses condoléances après la mort du pape François. «Mes collègues viennent de m'apprendre la nouvelle (...), je présente mes condoléances à tous les chrétiens du monde», a déclaré lors d'un point de presse le porte-parole de la diplomatie iranienne, Esmaïl Baghaï.

Le Liban a perdu «un ami cher» et un «fervent soutien», a de son côté déclaré lundi le président Joseph Aoun.

Le chancelier allemand désigné Friedrich Merz a exprimé lundi sa «profonde tristesse» après la mort du pape François, saluant la mémoire d’un homme «guidé par l'humilité et la foi en la miséricorde de Dieu».

La mort du pape François «nous afflige profondément, parce qu'un grand homme nous quitte», a réagi lundi la cheffe du gouvernement italien, Giorgia Meloni.

«J'ai eu le privilège de profiter de son amitié, de ses conseils et de ses enseignements, qui n'ont jamais manqué même dans les moments d'épreuve et de souffrance», a-t-elle déclaré dans un communiqué publié par ses services.

Les dirigeants des institutions de l'UE ont rendu hommage lundi au pape François, à son sens de l'égalité et «son amour si pur pour les plus démunis», selon les mots de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. «Il a inspiré des millions de personnes, bien au-delà de l'Église catholique, par son humilité et son amour si pur pour les plus démunis», a-t-elle salué.

Le vice-président américain JD Vance, qui avait été reçu brièvement par le pape François dimanche quelques heures avant sa mort, a adressé lundi ses pensées «aux millions de chrétiens dans le monde qui l'aimaient».

Le Premier ministre portugais Luis Montenegro a rendu hommage au souverain pontife soulignant son «héritage unique d'humanisme, d'empathie, de compassion et de proximité avec les gens».

Ses visites au Portugal, et notamment à l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse en août 2023, «ont marqué notre pays et créé un lien très fort entre le peuple portugais et sa Sainteté», a-t-il ajouté dans un communiqué.