Mort du pape François : pourquoi le souverain pontife n'était-il pas rentré chez lui, en Argentine, depuis son élection en 2013 ?

Décédé ce lundi à l'âge de 88 ans, le premier pape argentin de l'histoire n'est jamais retourné dans son pays natal depuis son élection au Saint-Siège, en 2013, alors qu'il a effectué plusieurs voyages en Amérique du Sud. Voici pourquoi.

Une relation tourmentée. Ce lundi 21 avril, le pape François est décédé à l'âge de 88 ans au sein de la résidence Sainte-Marthe, au Vatican. Né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires, il était devenu, lors de son élection au Saint-Siège le 13 mars 2013, le premier souverain pontife argentin.

Alors qu'il avait lancé, «on se voit à mon retour !», au recteur de la cathédrale lors de son départ pour le conclave qui a suivi la renonciation de Benoît XVI, le Saint-Père n'est jamais revenu dans son pays natal.

De nombreux voyages en Amérique du Sud

Pourtant, les occasions n'ont pas manqué. Quelques mois après son élection, François avait effectué son premier déplacement au Brésil, pays limitrophe de l'Argentine, pour assister aux Journées mondiales de la Jeunesse en juillet 2013. Il a poursuivi son «tour» de l'Amérique du Sud en se rendant en Équateur, en Bolivie et au Paraguay en 2015, en Colombie en 2017, ainsi qu'au Chili et au Pérou en 2018.

S'il avait plusieurs fois exprimé son souhait de revenir en Argentine, le pape craignait que sa visite soit instrumentalisée, dans le pays où la religion catholique et l'Eglise occupent une place très importante.

De 2002 à 2011, alors qu'il était président de la Conférence épiscopale argentine et archevêque de Buenos Aires, il a reçu à de nombreuses reprises des dirigeants politiques et syndicaux. Certains de ses sermons ou publications faisaient même la Une de la presse.

Des relations compliquées avec les présidents argentins

L'ancien président Néstor Kirchner (entre 2003 et 2007) l'avait qualifié de «chef spirituel de l'opposition» et il s'était écharpé à plusieurs reprises avec Cristina Kirchner, à la tête du pays entre 2007 et 2015. L'Eglise tolérait mal les velléités de l'Etat dans la sphère personnelle, notamment la sexualité, la famille, l'avortement ou encore le mariage pour tous, légalisé en 2010 dans le pays.

Ses relations avec le président libéral Mauricio Macri, au pouvoir de 2015 à 2019, ne furent guère empreintes de chaleur. Lorsque le chef d'État s'était rendu au Vatican le 27 février 2016, l'accueil papal avait été glacial, une photo de François l'air grave et sans sourire avait fait le tour du monde.

Javier Milei, élu président en décembre 2023, l'avait qualifié par le passé de «personnage néfaste», «d'imbécile», de «gauchiste immonde», ou encore de «représentant du Malin». Mais il a ensuite calmé le jeu avant de présenter des excuses, puis d'être reçu au Vatican deux mois après son élection.

Une visite sérieusement envisagée à la fin de son pontificat

Plus généralement, toutes ses actions «ont toujours fait l'objet de lectures partisanes en Argentine. Il le savait, c'est pour cela qu'il n'est jamais retourné au pays», a analysé pour l'AFP, Sergio Rubin, co-auteur avec Francesca Ambrogetti des biographies «Le Jésuite» et «Le pasteur» consacrées à François.

Le pape lui-même, bien que désireux de revenir, reconnaissait en 2023 que sa visite dépendrait de «mille facteurs». Dont «le contexte sociopolitique. Parfois, la visite d'un Pape peut être utilisée», avait-il souligné.

«[Il faudrait] que ce ne soit utilisé ni par un côté, ni par l'autre», poursuivait-il dans une interview au média argentin Infobae. Mais ces «mille facteurs» n'ont jamais pu être réunis. En mars 2023, il indiquait vouloir retourner sur sa terre natale. «Je veux y aller, j'espère y aller. J'espère pouvoir le faire», indiquait-il dans un entretien dans les colonnes du journal argentin La Nación. Mais il n’a jamais pu réaliser son souhait, la maladie l’ayant surpris avant qu’il ne puisse le concrétiser.