Mort du pape François : quel héritage spirituel le souverain pontife argentin laisse-t-il ?

Le pape François s’est éteint ce lundi 21 avril à l’âge de 88 ans. Après douze années au Saint-Siège, le souverain pontife argentin laisse derrière lui un fort héritage spirituel.

Un pape normal. L’Église catholique a perdu son chef ce lundi 21 avril, avec la mort du pape François. Un souverain pontife, défenseur de la simplicité, qui laisse une empreinte spirituelle marquante.

Le père Simon de Violet, prêtre dans le 12e arrondissement de Paris et à la tête de la chaîne Catholand, a estimé auprès de CNEWS que le pontificat du pape François s'était articulé autour de trois grands principes, «la Fraternité, l'Unité et la Mission», mais aussi du respect de la nature.

La Fraternité, pierre angulaire de l'Église

La fraternité a été au cœur du pontificat de François. En effet, dès le choix de son nom de règne, le pape argentin s’est placé sous la protection de saint François d’Assise, le saint des pauvres. «François est le nom de la paix, et c'est ainsi que ce nom est venu dans mon cœur», avait-il confié en 2013 peu après son élection.

Si le combat contre la pauvreté a fait partie des engagements du pape argentin, le père de Violet a tenu à rappeler qu'avec «la pauvreté, on ne parle pas que des miséreux mais aussi des exclus, des opprimés et de ceux qui se sentent comme tels».

«Il y a une souffrance intérieure et que cette souffrance, il faut pouvoir la rencontrer, l’écouter et lui proposer une solution religieuse. Sur ce point, il faut parler de miséricorde. C’est un mot très important qui le concerne. Le pape François a fait de nombreuses déclarations sur la miséricorde envers les divorcés remariés ou bien les personnes homosexuelles», a poursuivi le père Simon.

Ainsi, durant son pontificat, François a choisi de permettre aux personnes divorcées remariées d'accéder de nouveau aux sacrements de la confession et de la communion.

En effet, l'Église catholique ne reconnaît pas le divorce et estime le mariage indissoluble. Une personne divorcée et remariée viole donc le sixième commandement de Dieu : «Tu ne commettras pas d'adultère» et est privée de ces sacrements.

Une situation pour laquelle le pape François a souhaité faire évoluer le catholicisme. Refusant de «préjuger du péché de manière automatique», le Saint-Père a estimé que «tout baptisé a le droit de recevoir l’aide de l’Église» et que cette aide peut trouver sa source dans les sacrements.

Le souverain pontife a par ailleurs franchi une étape en autorisant la bénédiction des couples homosexuels. Il convient toutefois de préciser qu'elle concerne les individus et non leur union. Elle a donc pour but de demander à Dieu de les guider dans sa volonté.

L'unité de l'Église et de la chrétienté

Durant ses années de pontificat, le pape François aura aussi eu à cœur d'œuvrer en faveur de l'unité de l'Église, qui lui a été confiée.

En effet, il a essayé de rapprocher les communautés religieuses rurales et solitaires des autres afin d'accroître leur lien et leur visibilité. Il a aussi souhaité donner une place plus importante à la foi populaire.

Cette dernière a notamment été l'un des enjeux centraux de sa visite en Corse en décembre 2024 et a fait l'objet d'une étude dans son encyclique Dilexit nos (Il nous a aimés), parue la même année et consacrée au Sacré-Cœur de Jésus.

Pour le pape, cette piété populaire permet de rendre accessible, visible, sensible et facile la foi au plus grand nombre. Elle rejoint aussi l'une des grandes œuvres de saint François d'Assise qui a popularisé la crèche vivante en Occident.

Au-delà de cet aspect, François a œuvré pour l’intégration des femmes et, plus généralement, des laïcs dans les institutions de l'Église, avec par exemple le droit de vote accordé à certains pour les synodes (une assemblée qui aide le pape dans ses choix).

«Il a étudié la question des ordinations diaconales plusieurs fois pour les femmes avec différentes commissions pour explorer ces pistes. Et puis, il a nommé à des postes importants au Vatican, à la Curie, des femmes», a ajouté le père Simon de Violet. Une inclusion, qui a pour but d'unir un peu plus l'Église.

Durant son pontificat, le pape François a vu l'unité au-delà de la seule Église catholique en organisant des dialogues interreligieux.

Dans un premier temps en se «rapprochant des autres chrétiens, avec la rencontre du patriarche russe en 2016 à Cuba. Ce que Benoît XVI n'était pas parvenu à obtenir malgré ses efforts».

Au-delà de l'œcuménisme, c'est-à-dire le mouvement favorable à la réunion de toutes les Églises chrétiennes en une seule, le pape François s'est rapproché des autres grandes religions monothéistes, l'islam et le judaïsme.

Un pape évangélisateur

Le pape François a aussi beaucoup parlé de mission évangélisatrice. En décembre dernier, à l’occasion des 40 ans de l’ordre des carmélites, il avait notamment déclaré que «l’annonce de l’Évangile au monde est la mission de tous les chrétiens».

«Le pape a beaucoup travaillé sur le sujet», a rappelé le père de Violet. Notamment en janvier 2020, avec son livre «Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire», dans lequel il a détaillé la mission de l'Église.

«Annoncer l’Évangile signifie transmettre à l’aide de mots sobres et précis le témoignage du Christ comme le firent les apôtres. Mais il ne sert à rien d’inventer des discours persuasifs», a-t-il expliqué dans l'ouvrage.

Autre exemple, l’année 2023 a été marquée par l’édiction d’une catéchèse sur l’évangélisation dispensée régulièrement par le Saint-Père lors des audiences générales du mercredi.

Le 22 mars 2023, le pape François avait ainsi expliqué aux fidèles que l’évangélisation «est plus qu’une simple transmission doctrinale et morale» mais «avant tout le témoignage d’une rencontre personnelle avec Jésus-Christ».

Une fois encore, le côté évangélisateur du pape rejoint le saint dont il tire son nom. En effet, saint François d’Assise était également connu comme «le pauvre évangélisateur» et est souvent représenté en train de prêcher.

Prendre soin de la création de Dieu

Le pape François aura par ailleurs marqué son pontificat par son engagement écologique. En effet, s'il n'est pas le premier souverain pontife à aborder la question, «il est le premier à avoir rédigé une encyclique entièrement consacrée au sujet : Laudato Si (Loué sois-tu)», parue en 2015.

«Il ne s'agit pas uniquement de moraline pour expliquer comment recycler ses déchets, c'est un document religieux», a rappelé le père de Violet, ajoutant, «c'est une réflexion très profonde sur le sens de l'écologie, c'est-à-dire 'oecologe'. 'Oikos', la maison en grec et 'logos' le discours ; donc le discours sur notre maison commune».

C'est l'encyclique la plus «vendue depuis que les encycliques pontificales existent». En effet, cette dernière a eu un retentissement bien plus large, ne se cantonnant pas aux sphères catholiques et chrétiennes.

Alors président de la République, François Hollande avait «formé le vœu que la voix particulière du souverain pontife soit entendue sur tous les continents, au-delà des seuls croyants.»

Une réaction partagée par le président américain de l'époque Barack Obama. «J'admire profondément la décision du pape d'appeler à l'action sur le changement climatique de manière claire, forte, et avec toute l'autorité morale que sa position lui confère», avait-il déclaré.

Là encore, saint François d'Assise transparaît, puisqu'il est parfois considéré comme «le premier écologiste» et qu'il loue Dieu pour la création dans son Cantique des créatures.