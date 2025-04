Mort du pape François : qui est son successeur par intérim, le cardinal Kevin Joseph Farrell ?

Depuis le décès du pape François ce lundi 21 avril, Kevin Joseph Farrell a pris la relève du pontife à titre intérimaire. Qui est le camerlingue, nommé par le pape François en 2019 ?

Le cardinal Kevin Farrell a la tâche d’assurer la transition entre le pape François, mort d'un AVC ce lundi 21 avril et le nouveau pape.

Le cardinal irlandais de 77 ans n'a pas attendu avant d'être sollicité. C'est lui qui a eu la responsabilité d'annoncer la mort du pape par l'intermédiaire d'un communiqué et d'une annonce télévisée. «Mes très chers frères et sœurs, c'est avec beaucoup de regret que je dois annoncer le décès de notre Saint Père François», a-t-il solennellement déclaré.

At 9:45 AM, Cardinal Kevin Farrell, Camerlengo of the Apostolic Chamber, announced the death of Pope Francis from the Casa Santa Marta with these words:



"Dearest brothers and sisters, with deep sorrow I must announce the death of our Holy Father Francis. At 7:35 this morning,… pic.twitter.com/De4pEZkvs9

