Attaque de requin : les derniers instants terrifiants d'un nageur présumé mort en Israël

Un nageur israélien est porté disparu, et présumé mort, à la suite d'une attaque de requin survenue il y a quelques jours dans la ville d'Hadera.

Sur la côte méditerranéenne, la ville israélienne d'Hadera est une station balnéaire très appréciée et très fréquentée.

Mais il y a peu de temps, ses touristes et résidents ont assisté à un drame : la disparition d'un homme attaqué par un requin. Le squale avait été aperçu de longues minutes avant le drame, à quelques mètres de la plage.

Un passant a expliqué qu'il entendait la victime crier «à l'aide» et «ils me mordent» au moment de disparaître de l'horizon. Impuissantes, les personnes présentes n'ont pu que constater les palmes et les membres de la victime jaillir successivement à la surface de l'eau. Sur les réseaux sociaux, certaines vidéos (attention contenu choquant) montrent les derniers instants de la victime.

L'un des témoins a relaté auprès des médias ce qu'il a dit auprès des services de secours pour tenter de venir en aide au nageur : «Il y a quelqu'un qui se fait mordre par un requin. Il crie "à l'aide". Il est dans la mer de Hadera. Il se noie. Il est dans l'eau. Personne ne va l'aider et le sauver».

Le même requin nageait entre des enfants

Cette personne a ajouté qu'elle n'avait plus de contact visuel avec le malheureux et que le requin l'avait entraîné dans les profondeurs.

Le requin, qui mesure plusieurs mètres et pourrait s'apparenter à un requin gris, par sa couleur brune, avait avant cela investi la plage où il avait slalomé entre les baigneurs, notamment des enfants, avant de se montrer plus agressif au large.

Après l'attaque, les autorités israéliennes ont immédiatement lancé des recherches pour retrouver l'individu porté disparu et la plage a été fermée jusqu'à nouvel ordre.

Les dernières informations indiquent que le requin a également attaqué le plongeur envoyé par les services de secours israéliens.