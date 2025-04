«Bombe hydrogène non nucléaire» : ce que l’on sait de cette nouvelle arme dévastatrice testée par la Chine

Des chercheurs chinois viennent de mettre en place une nouvelle bombe, capable de faire fondre des alliages métalliques. Si cette technologie pourrait transformer les stratégies militaires modernes, elle pose question au niveau de la propreté énergétique.

Elle ne pèse que deux kilos, mais sa puissance est colossale. Des chercheurs chinois viennent de tester une mini-bombe à hydrogène non nucléaire, capable de faire fondre des alliages métalliques.

Pendant deux secondes, elle est en mesure de générer une chaleur dépassant les 1.000 °C. Cette température est suffisante pour faire fondre, par exemple, la structure d’un blindé ou consumer un drone en plein vol.

Cette mini-bombe a été développée par l’Armée populaire de libération (APL). Cette dernière souhaitait explorer des alternatives énergétiques plus «propres». Seulement, selon le média chinois South China Morning Post, elle pourrait avoir un impact environnemental considérable, comme rendre certaines zones inhabitables.

Aucun recours à la matière radioactive

Contrairement aux explosifs classiques, qui libèrent leur énergie instantanément, cette bombe est constituée d’hydrure de magnésium, une poudre fine et argentée connue pour sa capacité exceptionnelle à stocker de l’hydrogène. Ainsi, lors de l’explosion, l’hydrogène est libéré sous forme gazeuse, avant de s’enflammer instantanément, créant une zone de combustion prolongée.

Cette réaction permet à la bombe d’atteindre des températures capables de faire fondre le blindage d'un véhicule en seulement quelques secondes. Le tout, sans recourir à la moindre matière radioactive. Elle pourrait ainsi être utilisée sur le champ de bataille pour neutraliser des drones, ou encore pour saturer des zones stratégiques par la chaleur.

Mais elle pourrait également être utile en dehors du champ de bataille et servir, par exemple, de source d’énergie alternative pour propulser des navires ou des sous-marins, selon les chercheurs chinois.

En ne contenant aucun composant nucléaire, elle ne contrevient pas aux traités sur la non prolifération d'armes atomiques. Elle n'est pas non plus considérée comme une arme chimique ou biologique, interdites par les Conventions de Genève.

Des particules fines dangereuses

En revanche, un point soulève une question : celui de la propreté énergétique. Si l’hydrogène ne produit que de la vapeur d’eau quand il brûle, la fabrication de l’hydrure de magnésium repose sur des procédés industriels lourds, gourmands en énergie, et fortement émetteurs de CO₂.

La détonation à très haute température de cette bombe pourrait également provoquer des incendies massifs, faire fondre ou volatiliser des matériaux toxiques, et produire des particules fines dangereuses pour la santé humaine.

Le mystère plane donc encore autour de cette mini-bombe et son utilisation.