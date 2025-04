«Ca va chauffer» : pour Jean-Luc Mélenchon, Donald Trump peut provoquer une «révolution sociale» aux Etats-Unis

En visite depuis plusieurs jours au Canada puis aux Etats-Unis, le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a profité de son voyage pour égratigner le président américain, Donald Trump, avant de dresser un bilan de l’opposition de gauche dans le pays.

Le chef d’État américain une fois de plus visé par l’homme fort de La France insoumise. De passage aux Etats-Unis après une escale au Canada pour la sortie de son livre «Faites mieux ! Vers la révolution citoyenne», Jean-Luc Mélenchon en a profité pour s’attaquer à nouveau au président américain Donald Trump.

«Monsieur Trump est peut-être le début d'une révolution sociale aux Etats-Unis d'Amérique. Quand les Américains vont se rendre compte que tous leurs prix vont augmenter» et qu'«il ne suffit pas de mettre des droits de douane à l'aveuglette pour reconstituer une industrie et une agriculture aux Etats-Unis (...) ça va chauffer», a prophétisé le leader de LFI après une conférence à la «Cuny», l'université publique de New York.

Jean-Luc Mélenchon a prévu lors de son séjour aux Etats-Unis de rencontrer l'une des figures de la gauche américaine, l'élue à la Chambre des représentants Alexandria Ocasio-Cortez, dont les meetings «anti-oligarchie» avec le sénateur Bernie Sanders déplacent les foules depuis plusieurs semaines.

Pour l'homme fort de LFI, c'est le signe qu'«il se passe quelque chose» : «que des milliers de gens aillent écouter un homme (Bernie Sanders) qui a 83 ans, qui leur explique que la lutte, c'est la lutte entre le peuple et l'oligarchie (...) c'est un phénomène qui dépasse sa personne».

«Le Parti démocrate s’est vidé de son contenu»

«Tout un cycle politique est fini aux Etats-Unis d'Amérique», a assuré le tribun insoumis, argumentant que «le Parti démocrate s'est vidé de son contenu politique jusqu'à arriver à une insignifiance absolue». «Le résultat, c'est que peut-être M. Trump va être l'occasion d'un rebond de la gauche vers la gauche. Mais il est possible aussi qu'il n'y ait plus jamais de gauche aux Etats-Unis d'Amérique comme par exemple c'est le cas en Italie», a ajouté ce dernier.

D'après lui, la politique de l'administration américaine peut aussi changer la donne en France, car elle «va aggraver la crise sociale».

«La bataille des droits de douane conduit à importer dans chaque peuple de l'inflation (...) donc les Français vont entrer dans une période plus difficile», a analysé Jean-Luc Mélenchon, jugant qu'«il va falloir être à la hauteur des événements», et que «nous (La France insoumise) sommes la réponse à ça».