La Chine a présenté mardi ses "condoléances" après la mort du pape François à 88 ans et dit vouloir continuer à développer ses relations avec le Vatican. Le premier pape sud-américain et jésuite de l'Histoire a succombé lundi matin à un accident vasculaire cérébral (AVC), au terme de 12 ans de pontificat. "La Chine présente ses condoléances pour le décès du pape François", a déclaré mardi lors d'un point presse régulier Guo Jiakun, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Le Saint-Siège et la Chine n'entretiennent pas de relations diplomatiques officielles car le Vatican fait partie de la dizaine de pays qui reconnaissent Taïwan.