Mort du pape François : le Vatican diffuse les premières images du souverain pontife dans son cercueil (vidéo)

Le Vatican a diffusé ce mardi les premières images du pape François, décédé la veille à l’âge de 88 ans, dans son cercueil. Le transfert du corps du souverain pontife vers la basilique du Vatican, pour que les hommages puissent lui rendre hommage, devrait avoir lieu mercredi matin.

Le Vatican a diffusé mardi matin les premières images du pape François dans son cercueil ouvert, encadré de deux gardes suisses dans la chapelle de la Résidence Sainte-Marthe où il vivait.

Sur cette photo et cette vidéo tournées lundi soir après la mise en bière, le pape, décédé d'un AVC à 88 ans, porte une mitre blanche et une chasuble rouge, et ses mains ensèrent un chapelet.

Le Vatican doit annoncer ce mardi la date des funérailles du pape François, où sont attendus des centaines de milliers de fidèles mais aussi des dirigeants étrangers comme les présidents américain Donald Trump, français Emmanuel Macron et ukrainien Volodymyr Zelensky.

Un transfert de son corps mercredi

Les funérailles devraient avoir lieu entre vendredi et dimanche. Comme pour Jean-Paul II en 2005, des dizaines de chefs d'Etat et de têtes couronnées assisteront à cette cérémonie solennelle.

Déjà affaibli par une sévère pneumonie, le premier pape sud-américain et jésuite de l'Histoire a succombé lundi matin à un accident vasculaire cérébral (AVC), au terme de 12 ans d'un pontificat marqués par une grande popularité mais aussi une farouche opposition au sein de l'Eglise.