Mort du pape François : quels sont les pays qui ont décrété un deuil national ?

Plusieurs pays ont choisi de rendre hommage au pape François, mort ce lundi des suites d'un AVC, en décrétant un deuil national. Tous saluent l'héritage du «pape des pauvres».

Sous le choc après la mort du pape François ce lundi, la communauté catholique s'organise pour lui rendre hommage. Plusieurs pays ont ainsi décrété un deuil national pour exprimer leur chagrin face à la perte du souverain pontife, mort des suites d'un AVC à 88 ans.

Le Vatican

Siège de l'Eglise catholique et lieu de résidence du pape lui-même, le Vatican observe évidemment une période de deuil après sa mort. Les règles du Saint-siège prévoient neuf jours de deuil, sachant que les funérailles doivent avoir lieu entre le quatrième et le sixième jour suivant le décès du souverain pontife.

Le Vatican doit, dans le même temps, se préparer à l'élection du successeur du pape François. Le conclave démarre entre 15 et 20 jours après la mort du Saint-Père et seuls les cardinaux de moins de 80 ans sont autorisés à voter.

Ils seront 135 cette fois-ci, contre 115 en 2013, et le prochain pape doit obtenir les deux tiers des suffrages pour être élu. En attendant, c'est le cardinal camerlingue Kevin Farrell qui fait office de pape par intérim, chargé des affaires courantes.

L'Argentine

Le pays qui a vu naître et grandir Jorge Mario Bergoglio, devenu le pape François, a décrété un deuil national de sept jours. Le président, Javier Milei, a salué lundi la «bonté» et la «sagesse» du Saint-Père, «malgré les différences qui aujourd'hui paraissent mineures».

Les deux hommes n'ont en effet pas toujours été en bons termes puisque, avant d'être élu président, l'ultralibéral Javier Milei avait décrit le pape François comme un «gauchiste», «imbécile» et un «personnage néfaste».

Il avait toutefois présenté ses excuses après son élection à la tête de l'Argentine et le pape l'avait reçu au Vatican en février 2024, pour acter leur réconciliation.

Dans le quartier de Flores, dans l'ouest de Buenos Aires, où a grandi Jorge Mario Bergoglio, plusieurs centaines de fidèles ont assisté à une cérémonie de prières lundi, ponctuée de lectures de textes du pape François. Des dizaines de messes ont été célébrées en son honneur, dans toute la ville.

Le Portugal

«Dans l'attente d'indications du Saint-Siège sur la date des funérailles, le gouvernement portugais a proposé au président de la République de décréter trois jours de deuil national», qui devraient «coïncider avec les cérémonies funéraires», a déclaré Luis Montenegro, Premier ministre portugais, ce lundi.

Un peu plus tôt, il avait déjà évoqué l'«héritage unique d'humanisme, d'empathie, de compassion et de proximité avec les gens» laissé par le pape François.

Décrivant le souverain pontife comme «une source d'inspiration», Luis Montenegro a expliqué que les Portugais «ont noué avec le pape une relation d'amitié et de fraternité réciproque qui allait au-delà des convictions religieuses».

L'Espagne

Saluant la mémoire d'un «pape qui s'est démarqué dans sa lutte contre l'inégalité, les injustices, pour son combat contre le changement climatique et pour son souci de tous ceux qui sont à la périphérie», le ministre espagnol de la Justice, Félix Bolaños, a annoncé trois jours de deuil officiel en Espagne.

«Nous sommes très peinés par la mort d'un homme bon et d'un grand pape», a-t-il affirmé lors d'une déclaration solennelle, soulignant que le pontificat de François avait «marqué un élan rénovateur et réformiste pour l'Eglise catholique qui laissera une marque dans l'Histoire».

Le Timor oriental

Plus jeune nation d'Asie et l'un des pays les plus catholiques au monde, le Timor oriental compte observer une semaine de deuil en l'honneur du pape François. Les drapeaux ont été mis en berne dès ce mardi 22 avril.

«Ce ne sont pas seulement les catholiques du Timor Oriental, mais toutes les religions et toutes les communautés qui ressentent la perte du pape. Un pape qui a eu le courage de lutter contre les puissances mondiales, de lutter pour la paix et contre les gens qui s'en prenaient aux pauvres et aux pays pauvres», a déclaré le président, Jose Ramos-Horta.

Le pontife argentin s'était rendu dans le Timor oriental en septembre dernier. Il avait célébré une messe dans la banlieue de Dili qui, selon les autorités, avait rassemblé près de la moitié des 1,3 millions d'habitants du pays.