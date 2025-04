Mort du pape François : salaire, avantages… Combien le souverain pontife gagnait-il ?

Le pape François est décédé et l'Eglise catholique doit bientôt élire son successeur. Comme tous les souverains pontifes avant lui, il ne percevra pas de salaire.

Chef de l'Eglise catholique, évêque du diocèse de Rome et chef de l'Etat monarchique du Vatican, le souverain pontife est-il rétribué pour ses fonctions ? En la matière, les règles qui s'appliquaient au pape François, décédé ce lundi des suites d'un AVC, seront les mêmes pour son successeur.

Or, elles stipulent que le Saint-Père ne perçoit pas de salaire direct. Il est en revanche nourri, logé, soigné et dispose d'une voiture de fonction avec chauffeur. Toutes ses dépenses, y compris médicales, sont prises en charge par l'Etat de la Cité du Vatican.

Les souverains pontifes bénéficient toutefois d'une exemption fiscale qui peut notamment concerner les droits d'auteur d'un ou plusieurs livres. D'après le Nouvel Obs, le prédécesseur du pape François, Benoit XVI, avait par exemple reçu presque 5 millions d'euros de droits d'auteur en 2010 pour ses œuvres écrites, sans avoir à payer d'impôts.

Une retraite de 2.500 euros

La moitié de cette somme avait été reversée à la Fondation vaticane Joseph Ratzinger Benedetto XVI, qui promeut l'étude de la théologie. L'argent restant était à la disposition du pape pour des oeuvres de charité ou pour continuer à faire publier ses livres.

Le pape peut en outre percevoir de l'argent au moment de sa retraite s'il renonce à sa fonction. En 2013, lorsque Benoit XVI a renoncé à ses fonctions papales, le journal italien La Stampa a estimé qu'il bénéficierait d'une retraite mensuelle de 2.500 euros en tant qu'évêque émérite de Rome.

Ses frais étaient par ailleurs toujours couverts par le Vatican, notamment son assurance maladie, et il ne payait pas de loyer puisqu'il s'était retiré au monastère Mater Ecclesiae, toujours au Vatican.

Le Saint-Siège possède lui-même de nombreuses richesses, dont plus de 5.000 propriétés en Italie et ailleurs dans le monde. Ces ressources ne relèvent toutefois pas du domaine personnel du Saint-Père et, durant son pontificat, le pape François a mis de l'ordre dans les finances du Vatican.

Il a créé un secrétariat pour l'Economie dès 2014, installant l'encadrement des investissements, des mesures anti-corruption et ordonnant le nettoyage de la Banque du Vatican. Ces mesures, qui lui ont parfois valu des critiques, ont conduit à la fermeture de 5.000 comptes.