Mort du pape François : serment, procession à la Chapelle Sixtine... Tout savoir sur le conclave qui doit élire le prochain chef de l'Eglise

L'Église catholique vient d'entrer dans une période dite de «sede vacante» depuis la mort du pape François ce lundi 21 avril. Si la date précise du début du conclave n'est pas encore définie, son fonctionnement est déjà connu.

L'Église catholique a annoncé le décès du pape François, lundi 21 avril, à l'âge de 88 ans. Exposition du corps dans la basilique Saint-Pierre, inhumation, conclave... Le programme des prochains jours est déjà partiellement connu puisqu'il est fixé par la constitution apostolique.

Les cardinaux venus du monde entier vont se rendre au Vatican dès que possible pour se réunir lors de congrégations générales et décideront, ensemble, de la date du conclave. Selon la constitution apostolique, le conclave doit commencer entre 15 et 20 jours après le début officiel de la période dite de «sede vacante» (la période durant laquelle le siège du Saint-Siège est vacant).

Lorsque la date du conclave sera définie, l’ensemble du collège cardinalice célèbrera la messe d’ouverture (Pro eligendo romano pontifice) en milieu de matinée, dans la basilique Saint-Pierre. Puis, en milieu d’après-midi, aura lieu l’entrée en conclave à proprement parler. Si 135 cardinaux électeurs sont âgés de moins de 80 ans, la constitution fixe un nombre théorique maximal de 120 cardinaux électeurs. Dans les faits, ce nombre a déjà été dépassé et cela pourrait encore être le cas lors de la prochaine élection. Ils rejoindront en procession la Chapelle Sixtine où ils prononceront le serment qui les enjoint au secret, avant de procéder à un premier vote.

Le cardinal italien Giovanni Battista Re présidera la messe d'ouverture du conclave

La messe sera présidée par le cardinal italien Giovanni Battista Re, doyen du collège cardinalice, qui devrait aussi prononcer l’homélie. Les cardinaux non-électeurs, les évêques, les prêtres, les diacres, les membres des instituts de vie consacrée et des sociétés de vie apostolique, ainsi que les fidèles laïcs présents à Rome, sont invités à participer à la célébration pour manifester la communion dans la prière de toute l’Église dans un moment aussi important. C’est ce que précise l’Ordo rituum conclavis.

L’entrée en conclave se fera depuis la Chapelle Pauline du Palais apostolique. En effet, les cardinaux électeurs se dirigeront en procession vers la Chapelle Sixtine en chantant la Litanie des saints en latin, précédés par la croix. En fin de procession, un diacre portant le livre des Evangiles précédera le cardinal qui préside le conclave. En l’absence du doyen et du vice-doyen, tous deux âgés de plus de 80 ans, il s’agit du plus ancien membre des cardinaux évêques n’ayant pas atteint la limite d’âge.

Outre les cardinaux électeurs, le secrétaire du collège des cardinaux, le maître des célébrations liturgiques pontificales, le cardinal chargé de la méditation, les cérémoniaires, un diacre et la chapelle musicale pontificale prennent part à cette procession. Après avoir pris la place qui leur aura été attribuée dans la Chapelle Sixtine, les cardinaux entonneront le chant du Veni Creator.

Puis, en présence des personnes ayant participé à la procession solennelle, ils prononceront le serment prescrit. «Nous tous et chacun de nous, cardinaux électeurs présents à cette élection du souverain pontife, promettons, faisons le vœu et jurons d’observer fidèlement et scrupuleusement toutes les prescriptions contenues dans la Constitution apostolique du souverain pontife Jean-Paul II, Universi dominici gregis, datée du 22 février 1996. De même, nous promettons, nous faisons le vœu et nous jurons que quiconque d’entre nous sera, par disposition divine, élu pontife romain, s’engagera à exercer fidèlement le munus Petrinum de pasteur de l’Eglise universelle et ne cessera d’affirmer et de défendre avec courage les droits spirituels et temporels, ainsi que la liberté du Saint-Siège», seront les premiers mots du cardinal président le conclave.

Ensuite, chaque cardinal électeur, selon l’ordre de préséance, prêtera serment selon la formule suivante : «Et moi, cardinal (nom du cardinal), je le promets, j’en fais le vœu et je le jure», et il ajoutera en posant la main sur l’Evangile présenté par les cérémoniaires : «que Dieu m’y aide ainsi que ces saints Evangiles que je touche de ma main».

Lorsque le dernier cardinal aura prêté serment, le maître des célébrations liturgiques pontificales prononcera alors la célèbre formule «extra omnes» pour que ceux qui ne participent pas au conclave quittent la Chapelle Sixtine. Il fermera alors la porte de bois qui sépare la chapelle de la salle royale.

Alors, devant les cardinaux électeurs, interviendra celui qui a été choisi pour prêcher une «méditation sur la lourde tâche qui les attend», précise l’Ordo rituum conclavis. Au terme de cette méditation, le prédicateur et le maître des cérémonies pontificales quitteront les lieux. La Garde suisse pontificale sera postée à toutes les entrées de la chapelle et le premier scrutin pourra avoir lieu. La première journée du conclave ne devrait pas donner lieu à un autre scrutin.