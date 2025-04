Mort du pape François : voici comment le souverain pontife a bousculé le code vestimentaire papal

Le pape François, original, novateur, ouvert, était apprécié de tous. Et parmi ses nombreux talents, il avait su remanier le style vestimentaire papal, au point même qu’il avait créé un style : le papal athleisure.

En 2013, le pape François, décédé lundi 21 avril, avait été élu «l'homme le mieux habillé de l’année» par le magazine mensuel masculin de mode américain Esquire. Un choix pas très conventionnel, qui en disait déjà long sur l’impact de cet argentin, arrivé alors à la tête du Vatican depuis peu.

A l’époque, Esquire avait estimé que le nouveau pape avait «signé une nouvelle ère (et pour beaucoup, un espoir renouvelé) pour l'Église catholique». Ce style signait déjà un pontificat précurseur, pour un pape original, novateur et ouvert. Prêt à agir, comme pouvait en témoigner son look athlétique et loisirs. La tendance «papal athleisure» était créée.

Des artisans embêtés, un clergé inspiré

Au fil des ans, les apparitions médiatiques du pape François ont façonné un style vestimentaire peu commun pour les papes, habitués à être parés de bijoux et ornés de détails en pierres précieuses. Lui était tout en sobriété. A tel point qu’un nom a été donné à son style : «papal athleisure», contraction des mots anglais «athletic» («athlétique»), et «leisure» («loisirs»). En soit, des vêtements que l’on peut porter en toute occasion.

Interrogés par le journal Crux en 2017, les tailleurs et les coordonniers du Vatican avaient d’ailleurs confié leur désarroi quant à la demande en baisse et quant aux nouveautés apportées par le nouveau locataire du Vatican. Désormais, les vêtements devaient être plus simples, plus pratiques et plus confortables. Un changement qui avait inspiré de nombreux membres du clergé à travers le monde. Pour le journal Crux, ce style s’inscrivait d’ailleurs dans la volonté du pape de donner une image dynamique et «en mouvement» de l’Eglise catholique. Plus question de s’encombrer, il était l’heure d’avancer.

Des traditions abandonnées

Traditionnellement, plusieurs éléments accompagnent les papes et sont personnalisés à leur effigie. Les chaussures, des pantoufles rouges flamboyantes que Benoît XVI avait adoré et qui avaient fait la fortune de leur petit cordonnier italien, n’étaient pas du goût de François. L’argentin avait une préférence pour des chaussures noires.

La ceinture papale a elle aussi fait les frais du pape dynamique. Le pape François en a choisi une plus petite et n’a pas voulu qu’elle soit gravée de son emblème.

Bien que le pape François se soit illustré par sa sobriété et sa volonté de mettre en avant des actes plutôt qu’une apparence, l’Argentin a néanmoins été sensible à la beauté, et aux cosmétiques. Comme en témoigne cette interaction avec l’influenceuse beauté Louise Pentland, «Sprinkle of Glitter», où le pape avait confié être ravi de son travail et de sa ligne de produits de beauté.