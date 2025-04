Mort du pape : quels ont été les conclaves les plus longs de l'Histoire ?

Alors que le pape François est décédé à l’âge de 88 ans, un conclave aura lieu pour désigner son successeur. À cette occasion, voici les trois conclaves les plus longs de l’Histoire.

Un choix qui peut s'éterniser. Le pape François est décédé ce lundi matin 21 avril, jour de Pâques, à l’âge de 88 ans. Pour désigner son successeur, un conclave (assemblée des cardinaux réunis pour élire un nouveau pape) aura lieu. L'entrée en conclave débute généralement au moins 15 jours après la mort ou le renoncement d'un pape et se déroule dans la chapelle Sixtine, au Vatican.

Le plus récent a eu lieu en 2013, avec l'élection du pape François, décédé lundi. Les conclaves récents ont généralement duré entre quelques jours et une semaine, mais peuvent s’éterniser. Voici les trois conclaves les plus longs de l’Histoire.

Jean XXII (1314-1316)

2 ans, 3 mois et 6 jours pour élire le pape Jean XXII. Le premier conclave de la papauté d’Avignon arrive sur la 3e marche du podium. Il a commencé le 1er mai 1314 à Carpentras et s’est terminé le 7 août 1316. Jean XXII a succédé au pape Clément V, décédé le 20 avril 1314.

Célestin V (1292-1294)

L'élection pontificale (du pape) de 1292-1294 se déroule du 5 avril 1292 au 5 juillet 1294, soit 2 ans et 3 mois. Il a lieu à la suite du décès du pape Nicolas IV, le 4 avril 1292.

Les onze cardinaux restants, le douzième étant décédé au cours de l’élection, ont délibéré pendant plus de deux ans. Ils ont finalement convenu d’élire le prêtre ermite Pietro de Morrone, qui prend le nom pontifical de Célestin V.

Grégoire X (1268-1271)

Il aura fallu 1.006 jours, soit deux ans et plus de neuf mois pour élire un nouveau pape le 1er septembre 1271. Il s’agit de l’élection de Tebaldo Visconti, qui a pris le nom de Grégoire X. Le nouveau pape a succédé à Clément IV, mort le 29 novembre 1268.

19 cardinaux au départ, l’un d’eux est décédé dans les derniers mois de 1269, l’attente étant si longue. Ce conclave a donc débuté en 1268 eta duré 2 ans et 8 mois. Il reste aujourd’hui le plus long de l’Histoire.

Le plus long conclave de l’ère moderne a eu lieu en 1740 et a duré 181 jours, avec l’élection de Benoît XIV. Pour le plus court, il n’a suffi que de deux jours, pour élire un autre Benoit (Benoît XV) en 2005.