Obsèques du pape François : qui seront les chefs d'Etat et membres de familles royales présents ?

Alors que les funérailles du pape François se dérouleront ce samedi, plusieurs chefs d’Etats et dirigeants seront attendus à Rome pour cet événement historique.

Lundi 21 avril, le Vatican annonçait le décès du pape François à l’âge de 88 ans. Ce samedi, plusieurs personnalités, dont des chefs d’Etats comme Giorgia Meloni et représentants de familles royales seront à Rome dans le cadre des funérailles du chef des catholiques.

Du côté des chefs d’Etats européens, le président français Emmanuel Macron – en déplacement à La Réunion -, a annoncé sa présence aux côtés de son ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau. Les drapeaux seront mis en berne sur les bâtiments publics, a indiqué Matignon. François Bayrou ne se rendra toutefois pas à Rome.

Leurs homologues anglais, Keir Starmer et allemand le président Frank-Walter Steinmeier et le chancelier Olaf Scholz seront aussi au Vatican. Le futur chancelier Friedrich Merz a déclaré qu'il ne ferait pas le voyage en Italie, dix jours avant son élection prévue pour le 6 mai.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky ainsi que la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Antonio Costa seront sur le parvis de la basilique Saint-Pierre.

Donald Trump, Javier Milei, Lula

La Lituanie, la Lettonie et l’Estonie seront aussi représentés par leurs présidents respectifs Gitanas Nauseda, Edgars Rinkevics et Alar Karis. Des têtes couronnées tels que le prince William - représentant le roi Charles III -, le roi Felipe VI et la reine Letizia d’Espagne, le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique ainsi que le Premier ministre Bart De Wever seront tous aux funérailles du pape François.

Des personnalités de l’autre côté de l’Atlantique viendront aussi se recueillir. Donald Trump a ainsi annoncé qu’il sera à Rome avec son épouse Melania sur son réseau Truth Social. «Nous sommes impatients d'y être !», a-t-il écrit.

Le président Javier Milei, sa sœur Karina - secrétaire générale de la présidence - et plusieurs ministres, dont le chef de la diplomatie Gerardo Werthein représenteront l’Argentine aux obsèques, pays d'origine du pape. Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva et son épouse Janja iront également à Rome.